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07:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Источник: Reuters

По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».

Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние.

При этом Познер подчеркнул, что Россия «прекрасная, необыкновенно красивая» страна. Он добавил, что создать более удобные условия для жизни в стране сложно, поскольку Россия очень большая. Однако, по мнению журналиста, благодаря богатству государства это все же является возможным.

В августе прошлого года Познер заявил, что в России его удерживает работа. Он отметил, что в любой другой стране он не добьется таких влияния и репутации, какие он заработал здесь. По словам журналиста, если он не сможет продолжить работу в России, он покинет страну и уедет в Париж, так как именно в своей квартире в этом городе он ощущает домашний уют.

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