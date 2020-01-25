Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Африку атаковала саранча (фото, видео)

Масштабы бедствия «катастрофические», говорят эксперты.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На востоке Африки наблюдают крупнейшее нашествие пустынной саранчи за последние 25 лет.

Насекомые двигаются со скоростью до 150 км в день. По данным ООН, один квадратный километр саранчи способен поглотить за сутки столько же пищи, сколько 35 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Россияне поймали крысу размером с бобра

Как пишет CNN, только в Кении вредители захватили площадь в 2,4 тысячи квадратных километров. Серьезно пострадали также Эфиопия и Сомали. Небывалое распространение насекомых связывают с повышенной влажностью. В последнее время Восточная Африка страдает от сильных ливней.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) предупреждает, что к лету число насекомых может увеличиться в 500 раз. Из-за саранчи в Восточной Африке возникнет угроза для продовольственной безопасности и даже голод.

По данным ООН, из-за нашествия саранчи африканцам может грозить и эпидемия чумы. Региону уже выделили 10 млн долларов помощи.

Анна Лысенко

Читайте также
Заморили червячка! В Лондоне предлагают отведать гамбургеры из насекомых
Во время загрузки произошла ошибка.
27 ноября 2019© Ньюстюб
Помощник Путина ушел с госслужбы
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20
Кипр отказался голосовать за санкции ЕС против России
Джефф Безос выяснил, кто продал год назад его интимные фото
«Где твои 17 лет?»: хорошо ли вы помните песни Высоцкого
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Шансов выжить нет: кто был на зловещем борту МАУ
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кто отправил Медведева в отставку?
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Новости партнеров
Пенсии будут расти
Будущее наступило. Новое в оформлении загранпаспортов
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Рост пенсий – закон
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь