10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Африку атаковала саранча (фото, видео)
Масштабы бедствия «катастрофические», говорят эксперты.
На востоке Африки наблюдают крупнейшее нашествие пустынной саранчи за последние 25 лет.
Насекомые двигаются со скоростью до 150 км в день. По данным ООН, один квадратный километр саранчи способен поглотить за сутки столько же пищи, сколько 35 тысяч человек.
Как пишет CNN, только в Кении вредители захватили площадь в 2,4 тысячи квадратных километров. Серьезно пострадали также Эфиопия и Сомали. Небывалое распространение насекомых связывают с повышенной влажностью. В последнее время Восточная Африка страдает от сильных ливней.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) предупреждает, что к лету число насекомых может увеличиться в 500 раз.
По данным ООН,
Анна Лысенко