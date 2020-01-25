13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Польше воссоздали могилу загадочного «князя»
Монументальная гробница имела диаметр 17 метров.
Польские ученые при помощи технологии 3D-визуализации воссоздали гробницу «князя», похороненного 2 тысячи лет назад, сообщает PAP.
Захоронение, известное как «могила князя», было обнаружено еще в 1997 году исследователями из Краковского археологического музея под руководством Ришарда Наглика. Курган бронзового века находится в селе Шарбя недалеко от Кракова. Похороненный в нем мужчина на самом деле не был князем, но принадлежал к местной элите.
Сама гробница, по словам исследователей, была монументальной. Она имела диаметр 17 метров и была окружена рвом, отделяющим ее от остальной части некрополя.
В отличие от других захоронений этого времени, тело не было сожжено. На момент смерти «князю» было около 20−30 лет. Отлично сохранившиеся кости говорят о том, что он был крепко сложен.
К моменту обнаружения учеными курган уже был разграблен — возможно, это произошло в первое десятилетие после его появления. Но до наших дней сохранились ножницы, игла, нож, фрагменты одежды, ремень с пряжкой в римском стиле. Ножницы были не железными, как это обычно бывает в могилах данного периода, а бронзовыми, что говорит о привилегированном статусе мужчины.
Другой любопытной находкой был коготь медведя. Возможно, он остался от целой медвежьей шкуры, на которой разместили тело.
Анна Лысенко