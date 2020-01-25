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13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше воссоздали могилу загадочного «князя»

Монументальная гробница имела диаметр 17 метров.

Источник: M. Podsiadlo
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Польские ученые при помощи технологии 3D-визуализации воссоздали гробницу «князя», похороненного 2 тысячи лет назад, сообщает PAP.

Захоронение, известное как «могила князя», было обнаружено еще в 1997 году исследователями из Краковского археологического музея под руководством Ришарда Наглика. Курган бронзового века находится в селе Шарбя недалеко от Кракова. Похороненный в нем мужчина на самом деле не был князем, но принадлежал к местной элите.

Сама гробница, по словам исследователей, была монументальной. Она имела диаметр 17 метров и была окружена рвом, отделяющим ее от остальной части некрополя.

Источник: M. Podsiadlo

В отличие от других захоронений этого времени, тело не было сожжено. На момент смерти «князю» было около 20−30 лет. Отлично сохранившиеся кости говорят о том, что он был крепко сложен.

К моменту обнаружения учеными курган уже был разграблен — возможно, это произошло в первое десятилетие после его появления. Но до наших дней сохранились ножницы, игла, нож, фрагменты одежды, ремень с пряжкой в римском стиле. Ножницы были не железными, как это обычно бывает в могилах данного периода, а бронзовыми, что говорит о привилегированном статусе мужчины.

Источник: M. Podsiadlo

Другой любопытной находкой был коготь медведя. Возможно, он остался от целой медвежьей шкуры, на которой разместили тело.

Источник: M. Podsiadlo

Анна Лысенко

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