14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США ищут хозяина для «худшей в мире кошки»
Она очень не любит людей и других животных.
Один из приютов в американском штате Северная Каролина ищет новый дом для кошки с «очень плохим характером».
Пердита живет в заведении уже
Кошка всегда
Сотрудники приюта разместили объявление о «худшей в мире кошке» в соцсетях. Они надеются, что терпеливый и заботливый хозяин сможет приручить животное, но предупреждают, что Пердита — «не для слабонервных».
На сообщение откликнулись уже почти 5 тысяч человек. Десятки выразили готовность приютить кошку.
Анна Лысенко