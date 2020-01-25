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14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США ищут хозяина для «худшей в мире кошки»

Она очень не любит людей и других животных.

Один из приютов в американском штате Северная Каролина ищет новый дом для кошки с «очень плохим характером».

Пердита живет в заведении уже какое-то время и довела его сотрудников до исступления. «Сперва мы думали, что кошка больна, но по факту она просто невыносимая», — рассказали сотрудники приюта в комментарии телеканалу ABC.

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Кошка всегда чем-то недовольна, объясняют в приюте: «Она уставится на вас и будет смотреть, пока вы не почувствуете, что больше никогда не будете радоваться жизни». Пердита не любит детей, взрослых, других животных, мультфильмы и рождественские фильмы. Она не терпит, когда к ней прикасаются, и ведет себя как настоящая хулиганка.

Сотрудники приюта разместили объявление о «худшей в мире кошке» в соцсетях. Они надеются, что терпеливый и заботливый хозяин сможет приручить животное, но предупреждают, что Пердита — «не для слабонервных».

На сообщение откликнулись уже почти 5 тысяч человек. Десятки выразили готовность приютить кошку.

Анна Лысенко

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