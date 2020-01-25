Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
31Правительство Михаила Мишустина
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
17:51 (мск), источник: Интерфакс

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса по стране

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: AFP 2020

«Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется», — приводят его слова официальные китайские СМИ.

При этом Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Читайте также
В Европе зафиксировали первые случаи заболевания новым коронавирусом

Ранее стало известно, что на территории страны зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

Как сообщило местное издание Global Times, вводимые властями Китая усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают более 1 млрд человек. По его данным, уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действует наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения.

В свою очередь китайский телеканал CGTN рассказал, что власти КНР решили приостановить движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса. По его информации, эта мера вступит в силу 26 января.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса. Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами Китая.

Справка
В мире появился новый смертельный коронавирусЕго уже назвали угрозой для россиян
Врач-инфекционист Николай Лученков о том, как защититься от вируса из Китая
Во время загрузки произошла ошибка.
23 января© Ньюстюб
Коронавирус в цифрах и фактах
Источник:©Аргументы и факты
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
СМИ: как может измениться политика России после ухода Суркова
Поклонская обратилась к Зеленскому в день его рождения
Россиянину за год выписали 650 штрафов за нарушение ПДД
В Японии расследуют передачу секретных данных россиянам
Попытка посадить самолет во время шторма попала на видео
Африку атаковала саранча (фото, видео)
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах РФ
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Горячие темы на Авто
Обезьяны с гранатой? 173
Объединимся мы с Белоруссией или нет? 126
Кто отвечает за наше здоровье ,здоровье наших детей? 118
Пятница 91
Новости партнеров
В Москве сожгли могилу Децла (видео)
Популярный актер резко стал изгоем
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Свадьба Волочковой пройдет с королевским размахом
Gnezdo.ru
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кто отправил Медведева в отставку?
Леди
Ходченкова, Брежнева, Петров с Милославской на премии в Москве Лучшим актером стал Александр Петров.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь