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10:28 (мск), источник: РИА Новости

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

Источник: РИА Новости

В частности, помидоры в Донецке стоят 195 рублей (76 гривен) за килограмм, тогда как в Киеве — 80 гривен. За килограмм картофеля жителям ДНР придется заплатить 17,9 рубля (7,15 гривны), киевлянам он обойдется в 11,5 гривны. Стоимость репчатого лука отличается почти на две гривны. При этом огурцы и болгарский перец стоят дешевле в Киеве.

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Цена килограмма апельсинов в Донецке составляет 75 рублей (29,53 гривны), в Киеве — 37 гривен, за килограмм яблок жители обоих городов отдадут по 23 гривны.

Сто грамм говяжьего фарша в Донецке стоят 29,9 рубля (11,8 гривны), в Киеве — 13,4 гривны. Цены на филе говяжье в Донецке незначительно выше — 47,5 рубля (18,7 гривны) за 100 грамм против 18 гривен в Киеве. Корейка свиная охлажденная весом 100 грамм обойдется в 25,9 рубля (10,2 гривны), тогда как киевляне заплатят 14,9 гривны.

Хлеб паляница в донецком супермаркете продается за 30 рублей (11,81 гривны), в Киеве — 11,5.
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Молочные продукты, в частности, сметана, в ДНР существенно дороже, нежели в Киеве. Разница в стоимости составляет около 10 гривен за упаковку.

Упаковку риса весом 900 грамм жители самопровозглашенной республики могут купить за 45 рублей (17,86 гривны), тогда как киевлянам за упаковку весом 800 грамм придется заплатить 28,49 гривны. Аналогичная картина с гречкой — 52 рубля (20,64 гривны) за 900 грамм против 28,99 гривны за 800 грамм.

Ранее в сети был опубликован ролик, в котором сравнивались цены на продукты в России и Украине. Съемки проходили в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве. Выяснилось, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине.

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