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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает «Синьхуа».

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Специалисты больницы при Университете Уханя обнаружили, что симптомы, напоминающие простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях болезни, а в начале развитие пневмонии может проявляться нетипично.

Так, в результате обследования новых зараженных медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также в более редких случаях — сердцебиение, стеснение в груди.

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Врачи отмечают, что в ряде случаев у инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, и отсутствовало повышение температуры, поэтому установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов.

В конце декабря китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае заразились 1975 человек, из них 56 скончались.

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Во время загрузки произошла ошибка.
25 января© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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