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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стая летучих мышей помешала медицинскому вертолету приземлиться

Для пациентов это может быть вопрос жизни и смерти, говорят в больнице.

В Сеть попали кадры, на которых медицинский вертолет не может приземлиться в австралийском городе Ингам из-за гигантской стаи летучих мышей.

По подсчетам экспертов? популяция этих животных в городе достигает 300 тысяч особей. Они оккупировали деревья вокруг местной школы, детсада и больницы, сообщает телеканал ABC. Родители учеников угрожают местным властям бойкотом.

Летучие мыши обосновались практически в центре Ингама, поскольку их традиционные места обитания разрушены.

Анна Лысенко

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