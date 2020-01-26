11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стая летучих мышей помешала медицинскому вертолету приземлиться
Для пациентов это может быть вопрос жизни и смерти, говорят в больнице.
В Сеть попали кадры, на которых медицинский вертолет не может приземлиться в австралийском городе Ингам
По подсчетам экспертов? популяция этих животных в городе достигает 300 тысяч особей. Они оккупировали деревья вокруг местной школы, детсада и больницы, сообщает телеканал ABC. Родители учеников угрожают местным властям бойкотом.
Летучие мыши обосновались практически в центре Ингама, поскольку их традиционные места обитания разрушены.
Анна Лысенко