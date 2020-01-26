14:04 (мск), источник: РИА Новости
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Испанские
В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Чтобы добиться хорошей физической формы, диетолог порекомендовал сначала в течение нескольких недель нарастить мышцы, а затем взяться за сжигание жира.
Основу питания при таком плане тренировок составили богатые белком продукты. Прежде всего, яица, которые также содержат лейцин — аминокислоту, помогающую мышцам расти. Специалист напомнил, что ранее употребление яиц связывали с высоким риском развития болезней сердца. Например, атеросклероза сосудов и артерий, который связан с повышением уровня холестерина.
Ученые спорят о свойствах яиц до сих пор: так, в 2019 году в Европейском журнале нутрициологии (European Journal of Nutrition) вышло исследование, «реабилитирующее» эту еду. Оказалось, что употребление одного яйца в день вреда здоровью не несет.
Вегетарианцам для указанных целей специалисты посоветовали есть тофу.
Перед тренировками, особенно, силовыми, испанские врачи посоветовали есть бананы, а после — натуральный йогурт без сахара.
Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.