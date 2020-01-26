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14:04 (мск), источник: РИА Новости

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.

Источник: РИА "Новости"

В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Чтобы добиться хорошей физической формы, диетолог порекомендовал сначала в течение нескольких недель нарастить мышцы, а затем взяться за сжигание жира.

Основу питания при таком плане тренировок составили богатые белком продукты. Прежде всего, яица, которые также содержат лейцин — аминокислоту, помогающую мышцам расти. Специалист напомнил, что ранее употребление яиц связывали с высоким риском развития болезней сердца. Например, атеросклероза сосудов и артерий, который связан с повышением уровня холестерина.

Ученые спорят о свойствах яиц до сих пор: так, в 2019 году в Европейском журнале нутрициологии (European Journal of Nutrition) вышло исследование, «реабилитирующее» эту еду. Оказалось, что употребление одного яйца в день вреда здоровью не несет.

Другой богатый лейцином продукт — курица — от 2 до 3 граммов аминокислоты на каждые 50 граммов мяса. Ее диетологи считают хорошей альтернативой красному мясу.

Вегетарианцам для указанных целей специалисты посоветовали есть тофу.

Перед тренировками, особенно, силовыми, испанские врачи посоветовали есть бананы, а после — натуральный йогурт без сахара.

Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.

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