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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники.

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По словам женщины, видео, опубликованное в соцсетях, было специально смонтировано так, чтобы выставить Игнатьева не в лучшем свете.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка», — заявила Лариса Игнатьева в комментарии «Пятому каналу».

Игнатьева рассказала, что ее супруг давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним пошутить.

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«Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину», — добавила женщина.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В МЧС Чувашии назвали эпизод «дружеской шуткой», при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике сообщил, что партия изучит «шутку» главы республики на ближайшем заседании в понедельник.

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13:05 (мск)© Ньюстюб
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