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17:41 (мск), источник: РИА Новости

Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал радиостанции «Говорит Москва» о возможных нарушениях при изменении категории земли неподалеку от его замка в поселке Грязи.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о планах вырубки леса в окрестностях поселков Грязи, Липки и Синьково для строительства нового жилого массива. Это стало причиной иска против застройщика со стороны Федерального агентства по лесному хозяйству.

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Артист сообщил, что пока не получил ответа от властей о судьбе леса. По его словам, несколько лет назад, лес рядом с деревней Синьково был переведен из охраняемой зоны в поселковую, что дало возможность его застраивать.

Галкин утверждает, что чиновники неправильно оформили передачу земли — премьер-министр не согласовал документ.

«Вот эти вот поля, леса, которые остались вокруг наших деревень — это вообще последний сохраненный культурно-исторический ландшафт Московской области. Все остальное уже безвозвратно застроено», — рассказал артист.

Галкин добавил, что жители соседних деревень просят его помочь в освещении проблемы в СМИ. По его словам, они уже обращались к властям в связи с этой темой.

«Говорят, что там ничего не собираются вырубать и строить. Сегодня не собираются, завтра соберутся», — отметил телеведущий.

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Юморист подчеркнул, что намерен использовать все свои возможности для придания огласки проблеме вырубки лесов.

«Я там, наверное, самый состоятельный житель. Все остальные — это люди, которые, к сожалению, не могут выйти в эфир радиостанции и телевизионных каналов, поэтому я в данном случае выражаю их надежды, чаяния и опасения», — пояснил Галкин.

Он добавил, что хочет жить там, где сейчас живет, и воспитывать детей в России, а не где-то еще.

«Во всех европейских, развитых странах относятся уважительно не только к церквям и памятникам архитектуры, но и к историческим ландшафтам», — заключил артист.

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17:44 (мск)© НТВ
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