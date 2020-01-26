18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Джоан Роулинг анонсировала новый роман
Писательница завершила работу над черновиком.
Писательница Джоан Роулинг, автор цикла о Гарри Поттере, объявила о завершении работы над новым романом.
Это будет продолжение серии о частном детективе Корморане Страйке, которую 54-летняя Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В цикле уже вышли четыре книги: «Зов кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла» и «Смертельная белизна».
«Это потрясающе! Я не могу дождаться», — радуются поклонники Роулинг в соцсетях. «Поздравляю, Джо! Не могу дождаться продолжения о Робин и Коморане», — пишет один из читателей.
Цикл о Корморане Страйке экранизировали в 2017 году.
Анна Лысенко