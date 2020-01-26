Чем известен протоиерей Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин
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Чаплин Всеволод Анатольевич родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994-м — Московскую духовную академию.
21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1985 по 1990 год работал в издательском отделе Московского патриархата РПЦ.
С 1990 по 2009 год — в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата РПЦ. Возглавлял секретариат ОВЦС по взаимоотношениям церкви и общества. В 1999 году возведен в сан протоиерея. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя ОВЦС.
31 марта 2009 года решением Священного синода был назначен председателем образованного синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Одновременно с 2009 года был настоятелем храма Святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе Москвы.
С марта 2011 года — член Высшего церковного совета РПЦ. Был председателем экспертного совета «Экономика и этика» при патриархе Московском и всея Руси. Входил в состав синодальной
Господин Чаплин был действительным членом Академии российской словесности, членом Союза писателей России. Являлся автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ «Спас»). Награжден орденом Дружбы, многими церковными наградами. Кандидат богословия. Защитил диссертацию на тему «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».
В последние годы лишился большей части своих официальных постов — в частности, в 2015 году был решением Священного Синода освобожден от должности председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и выведен из состава Межрелигиозного совета России, а в марте 2016 года покинул Патриарший совет по культуре.
Известен рядом резонансных высказываний и предложений. Так, Всеволод Чаплин предлагал создать «православные народные дружины» для обеспечения общественного порядка.
Поддерживал введение
Говорил, что дорогие подарки духовенству — это проявление народной любви: «Если
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