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20:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен протоиерей Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоирей Всеволод Чаплин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан. Подробности биографии священнослужителя — в материале «Ъ».

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Чаплин Всеволод Анатольевич родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994-м — Московскую духовную академию.

21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1985 по 1990 год работал в издательском отделе Московского патриархата РПЦ.

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С 1990 по 2009 год — в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата РПЦ. Возглавлял секретариат ОВЦС по взаимоотношениям церкви и общества. В 1999 году возведен в сан протоиерея. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя ОВЦС.

31 марта 2009 года решением Священного синода был назначен председателем образованного синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Одновременно с 2009 года был настоятелем храма Святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе Москвы.

С марта 2011 года — член Высшего церковного совета РПЦ. Был председателем экспертного совета «Экономика и этика» при патриархе Московском и всея Руси. Входил в состав синодальной библейско-богословской комиссии. Был заместителем главы Всемирного русского народного собора. Преподавал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (Москва). Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, экспертного совета комитета Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, Консультативного совета ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений.

Всеволод Чаплин
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Господин Чаплин был действительным членом Академии российской словесности, членом Союза писателей России. Являлся автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ «Спас»). Награжден орденом Дружбы, многими церковными наградами. Кандидат богословия. Защитил диссертацию на тему «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

В последние годы лишился большей части своих официальных постов — в частности, в 2015 году был решением Священного Синода освобожден от должности председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и выведен из состава Межрелигиозного совета России, а в марте 2016 года покинул Патриарший совет по культуре.

Часть экспертов связывает это с рядом скандальных высказываний господина Чаплина и его сближением с коммунистами, на митингах которых он часто выступал.

Известен рядом резонансных высказываний и предложений. Так, Всеволод Чаплин предлагал создать «православные народные дружины» для обеспечения общественного порядка.

Поддерживал введение дресс-кода в школах и вузах и выступал за «общероссийский дресс-код».

Считал, что у интеллигенции «есть грех русофобии», который надо «обличать и осуждать».

Говорил, что дорогие подарки духовенству — это проявление народной любви: «Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы — это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно».

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17 августа 2019© Ньюстюб
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