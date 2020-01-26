Мужчина бросил двух детей в аэропорту «Шереметьево»

«Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилёту из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту», — рассказали в пресс-службе.
Мальчики 2011 и 2014 года рождения находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции, позже их направят в медучреждение.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, сотрудники «Шереметьево-Безопасность» обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании «Россия» из Хабаровска в 12:56.
«В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей», — добавили там.
Сотрудники аэропорта обеспечили мальчиков питанием и оказали необходимую ситуативную поддержку. После чего детей проводили в дежурную часть ЛУМВД для выяснения всех обстоятельств дела и определения дальнейших мер по оказанию помощи.