04:45 (мск), источник: Аргументы и факты
ЗАТО там делают ракеты. Как живёт засекреченный город Заречный
75 лет назад, в 1945 г., в CCCР начались работы по созданию ядерного оружия.
В 1950 году было заявлено о наличии у Советского Союза атомной бомбы. В 1965 г. завершилось создание Ракетных войск стратегического назначения. Ведущую роль в этом сыграл закрытый город Заречный (бывшая Пенза-19), где впервые в мире была налажена серийная сборка стратегических ракет.
Сегодня в России 38 ЗАТО (закрытые
Говорят, его начали строить в торфяных болотах Пензенской области по «атомному» проекту Берии. По легенде, в 1960-х здесь намеревались собрать самую большую в мире атомную бомбу. Но не стали, потому что не отыскалось подходящего подъёмного крана.
ЗАТО окружает граница по типу государственной — с той разницей, что здесь говорят не «граница», а «периметр».
Плюс безопасность людей — та граница, которая не позволяет пропускать сюда кого попало. Периметр Заречного с трех сторон граничит с окраинами Пензы, с четвертой — с Пензенским районом. Отсюда до центра Пензы, если без пробок, 15−20 минут езды через мост. Местные шутят: «Есть Москва и Замкадье. Есть Заречный и Заколючье…».
В «Заколючье» другая жизнь —
Это можно назвать своего рода социальным заповедником. «В 90-е о стены Заречного разбились волны разрухи, ходившие по стране, — объясняет глава города Олег Климанов. — Здесь не было шоковой терапии и протестов при монетизации льгот. За режимной “колючкой” уцелел оазис лучшей жизни». С 1990-х вопрос «откроют — не откроют» стоял остро.
Вопрос закрыли, и сейчас про него мало кто помнит.
«Госграницу» и режим зареченцы воспринимают как
Я миную КПП вместе со всеми. Очереди на пропускном пункте нет: она бывает только при введении особого режима.
С виду — обычный город, но со своей особой атмосферой.
На окнах первых этажей нет решёток, а гаражи строят без расчёта на взлом: стены — полкирпича и доски. Любое преступление тут — ЧП городского масштаба. В Заречном нет заказных убийств, оргпреступности, коррупции, рейдерских захватов и чёрного передела собственности. Нет братков, бомжей, обкурившихся наркоманов и опустившихся алкашей. В год один угон, и то «покататься и бросить». Ещё не так уж давно ключи от квартир дети и родители по традиции оставляли у входных дверей под ковриками. Вечером на улицах тихо, как в санатории. Город иногда так неофициально и называют — санаторий. Люди подчёркивают: «Для меня важно, что я могу отпустить ребёнка гулять допоздна и буду уверен, что его никто не тронет…» Торговые точки не оккупированы приезжими, нет и мигрантов из южных республик на неквалифицированных работах. Мигрантов нет вообще — никаких. Только свои.
Другая примета — в городе не развита инфраструктура развлечений. Только в позапрошлом году появился многозальный кинотеатр современного формата, и тот особым спросом не пользуется. Нет ресторанов и крупных ТЦ, лишь небольшие кафе, и те редки. Л.
юдям легче выехать в Пензу, развлечься там от души, вернуться домой и здесь в спокойной обстановке, в окружении вековых сосен жить без шума и гама.
Зато зареченцы сами занимаются благоустройством своих дворов — землю, саженцы, цветы им дают городские власти".
Ещё обычай — демонстрация на День города. Половина жителей с транспарантами, детьми и воздушными шарами идёт по площади — другая половина смотрит. Сообща проводят выпускные вечера: родители с
А ещё жители запросто могут позвонить главе города.
Зареченцы говорят: «На воле — огрубевшие нравы, а у нас слишком нежная кожа», «Если “колючку” снимут, мы окажемся, как гимназистка в компании шпаны». Шпана в этой метафоре — не Россия, а пена эпохи, которая всегда оставалась за периметром… Поэтому, поневоле задумаешься: опустить ли ЗАТО до всей страны, или, наоборот, всю страну подтянуть к жизненному уровню «заречных»?
Ещё одно местное понятие — «режим» со своей спецификой. Здесь он так же неизменен и влияет на жизнь, как восход и заход солнца: например, проходя мимо детской игровой площадки, можно слышать, как первоклашки обмениваются
Суть режима ЗАТО в том, что люди, которые не имеют к городу прямого отношения, не могут переступить его границ. Чтобы попасть «на территорию» или выйти с неё, жители должны предъявлять пропуск, а «чужие», приехавшие по временному пропуску, здесь всегда на виду.
Мне, например, временный пропуск делали месяца два. Раньше приехать в гости сюда могли только близкие родственники — и то раз в 5 лет. Потом квоту на «разы» отменили. Был случай, когда женщина решила выйти замуж на стороне и просила местные власти: «Разрешите мужу жить в Заречном». Компетентные органы проверили его и сказали: «Он же судим по конкретным статьям. Нельзя».
Есть и другие прелести жизни взаперти. К примеру — ограничение на выезд, которое, впрочем, актуально только для тех, кто имеет допуски к секретным сведениям. До начала 90-х для зареченцев действовали жёсткие правила неразглашения гостайны: на воле нельзя было говорить, откуда ты, даже если без паспорта в отпуске остановит милиция. «Отвечайте, что из самой Пензы», — инструктировали отъезжающих. И часто мирные люди попадали в нелепейшие ситуации, сами оказываясь в роли шпионов… Основания для бдительности серьёзные. Один из сотрудников спецслужб определил их так:
Если пять секретоносителей уедут отсюда и соберутся вместе, они смогут собрать самопальный ядерный заряд в гараже.
«И если падёт защита, к которой многие тут привыкли с рождения, мозги создателей ядерного щита потекут в Лос-Аламос» (гигантское ЗАТО в США).
«Статус ЗАТО — это не так просто, — говорит Климанов. — По закону мы ограничены в правах: режим, возможность вести полноценную предпринимательскую деятельность, выезжать за границу
Сквозь ещё один КПП прохожу на территорию градообразующего предприятия «Старт» — стержня, на котором держится жизнь Заречного. Сейчас это федеральный
С помощью ТСО его производства охраняли сочинскую Олимпиаду: система допуска, через которую там прошли 20 млн человек, была сделана в Заречном.
Объекты ЧМ-2018 по футболу и прочих крупнейших спортивных мероприятий тоже оборудовали системами контроля и управления доступом, которые были разработаны, сделаны, смонтированы и обслуживались сотрудниками завода". Кроме того, на «Старте» изготавливают копирующие манипуляторы и многое другое оборудование в интересах атомной отрасли.
Сегодня на заводе работают 6 тыс. человек — треть населения города, занятого в производственном секторе. Зарплата в среднем 41 тыс. рублей — выше средней по промышленности в Пензе. Текучки почти нет: кандидатов на трудоустройство хватает, но берут только высоко¬квалифицированных специалистов. Несколько сот работников — жители Пензы. «Условия в Заречном привлекают, — комментирует Байдаров, — многие хотели бы остаться здесь».
Однако город не может обеспечить работой не только всех желающих
Но вскоре ситуация может измениться: в 2018 г. ряду районов Заречного был присвоен статус территорий опережающего