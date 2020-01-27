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08:16 (мск), источник: Lenta.Ru

На Grammy выбрали «лучшую песню года»

«Лучшей песней года» по версии Grammy стала композиция Билли Айлиш «Bad Guy». Также Айлиш удостоена премии в категориях «Лучший новый исполнитель» и «Лучший поп-альбом года».

Источник: AP 2020

«Лучшей песней года» по версии Grammy стала композиция Билли Айлиш Bad Guy. Церемония вручения наград транслировалась на сайте премии.

Во время загрузки произошла ошибка.

За звание песни года также боролись Лиззо (Truth Hurts), Леди Гага (Always Remember Us This Way), Тани Такер (Bring My Flowers Now), H.E.R. (Hard Place), Тейлор Свифт (Lover), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell) и Льюис Капальди (Someone You Loved).

Также Айлиш удостоена премии в категориях «Лучший новый исполнитель» и «Лучший поп-альбом года» за дебютную пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

В декабре 18-летняя Айлиш была признана женщиной года по версии журнала Billboard. Она заявила, что чувствует себя странно, поскольку получила подобную награду в столь раннем возрасте. Недавно она рассказала о желании покончить с собой, объяснив это потерей некоторых друзей на фоне мирового успеха.

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