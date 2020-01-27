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08:25 (мск), источник: Известия

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

В среднем жители России хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Это следует из данных сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Источник: Reuters

Согласно исследованию, порядка 26% россиян считают идеальной зарплату в 100−200 тыс. рублей, а 4% согласились бы на 30 тыс. в месяц. При этом пожелания отличаются в зависимости от региона.

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Например, респонденты из Москвы заявляли о желании получать 104 тыс. рублей в месяц, а из Новосибирска — 90 тыс. В Нижнем Новгороде работников устроила бы зарплата в 70 тыс., а в Ростове-на-Дону в 87 тыс. рублей, пишет 27 января RT.

Аналитики указали и на разные запросы мужчин и женщин. Первые считают достойным заработок в 103 тыс. рублей, а сотрудницы женского пола высказали желание зарабатывать 80 тыс.

В опросе приняли участие 6,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

В декабре россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты. 35% назвали достойным минимум на одного человека в 50 тыс. рублей.

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