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11:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Кто придумал слово?

Лексика любого языка непрерывно развивается: в ней постоянно появляются новые слова. Чаще всего язык обогащают писатели, но также новые термины придумывают ученые и изобретатели.

Новые слова в языке появляются каждый день: некоторые из них почти сразу же забываются, но особенно удачные — остаются и начинают использоваться в письменной и устной речи. Чаще всего новые слова придумывают писатели, но иногда это могут быть ученые, инженеры, изобретатели — люди совершенно разных специальностей.

Сможете угадать, кто придумал известное слово?

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