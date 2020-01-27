11:44 (мск), источник: Аргументы и факты
Тест: Кто придумал слово?
Лексика любого языка непрерывно развивается: в ней постоянно появляются новые слова. Чаще всего язык обогащают писатели, но также новые термины придумывают ученые и изобретатели.
Новые слова в языке появляются каждый день: некоторые из них почти сразу же забываются, но особенно удачные — остаются и начинают использоваться в письменной и устной речи. Чаще всего новые слова придумывают писатели, но иногда это могут быть ученые, инженеры, изобретатели — люди совершенно разных специальностей.
Сможете угадать, кто придумал известное слово?