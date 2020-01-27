Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
31Правительство Михаила Мишустина
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадец спас трех вмерзших в лед котят с помощью кофе

И нашел малышам новый дом.

Нефтяник Кендалл Дивиш из Канады в середине января проезжал мимо своей работы и заметил на дороге трех маленьких котят. Остановившись, мужчина обнаружил, что малыши вмерзли хвостами в лед, и, судя по всему, провели на морозе довольно долгое время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дивиш не стал долго раздумывать и вернулся в машину за горячим кофе, который был у него с собой. Он полил напитком хвосты животных и сумел безопасно их освободить.

Котят он забрал к себе домой, где накормил их и искупал. А через пару дней малыши нашли нового хозяина. Их решили не разделять и забрали всех вместе в один дом.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Путин поручил продлить действие закона о материнском капитале
В Афганистане разбился самолет. На борту были 83 человека
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пропала в Мексике
Комиссия ЕР рекомендовала исключить главу Чувашии из партии
Курс рубля упал из-за распространения коронавируса
Владелец магазина отбился от грабителей банками с соленьями
Здоровье
Собака спасла женщину от китайского коронавируса Из-за питомца жительница Тайваня не смогла поехать в Ухань.
Hi-Tech
Остаемся на Windows 7. Как обезопасить систему без обновлений Продлеваем жизнь легендарной операционной системе
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 130
Пятница 91
Идиотская ситуация! 76
Коронавирус наступает 66
Новости партнеров
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Раскрыт главный секрет магазинного молока
Дети
Боярский негативно высказался о желании рожать в старости Слова актера обсуждают в сети
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь