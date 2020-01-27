14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадец спас трех вмерзших в лед котят с помощью кофе
И нашел малышам новый дом.
Нефтяник Кендалл Дивиш из Канады в середине января проезжал мимо своей работы и заметил на дороге трех маленьких котят. Остановившись, мужчина обнаружил, что малыши вмерзли хвостами в лед, и, судя по всему, провели на морозе довольно долгое время.
Дивиш не стал долго раздумывать и вернулся в машину за горячим кофе, который был у него с собой. Он полил напитком хвосты животных и сумел безопасно их освободить.
Котят он забрал к себе домой, где накормил их и искупал. А через пару дней малыши нашли нового хозяина. Их решили не разделять и забрали всех вместе в один дом.
Екатерина Гура