а это уже петербург pic.twitter.com/A9yrMZw3UP— софья вольянова (@tsveteniye) January 19, 2020
17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети делятся самыми странными и смешными вывесками
Когда здравый смысл не мешает фантазии.
Тема не самых удачных и довольно странных названий заведений всегда была одной из самых любимых среди пользователей соцсетей. В середине января в русскоязычном Twitter она снова стала популярной — журналистка Софья Вальянова поделилась с подписчиками фото со смешными названиями магазинов, кафе и сервисов, которые она собирает уже несколько лет.
К треду быстро присоединились другие пользователи, которые в комментариях дополнили пост своими находками из разных городов и стран.
Екатерина Гура