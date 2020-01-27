Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Атомные часы, отпечатки пальцев и 3D-очки для каракатицы В США разрабатывают технологию, с помощью которой отпечатками пальцев можно будет оплачивать счета
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети делятся самыми странными и смешными вывесками

Когда здравый смысл не мешает фантазии.

Тема не самых удачных и довольно странных названий заведений всегда была одной из самых любимых среди пользователей соцсетей. В середине января в русскоязычном Twitter она снова стала популярной — журналистка Софья Вальянова поделилась с подписчиками фото со смешными названиями магазинов, кафе и сервисов, которые она собирает уже несколько лет.

К треду быстро присоединились другие пользователи, которые в комментариях дополнили пост своими находками из разных городов и стран.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин поручил продлить действие закона о материнском капитале
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае отмены полномочий
В Афганистане разбился самолет
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пропала в Мексике
Курс рубля упал из-за распространения коронавируса
В Канаде трех вмерзших в лед котят спасли с помощью кофе (фото)
Дело об участии офицера ФСБ в банде признано законным
Здоровье
Собака спасла женщину от китайского коронавируса Из-за питомца жительница Тайваня не смогла поехать в Ухань.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Авто
Здание главка МВД протаранил автомобиль без водителя (видео) Мужчины подъехали к зданию на арендованной машине, бросили катящийся автомобиль и убежали
Новости партнеров
Вот почему умные водители никогда не хранят авто в гараже зимой
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Игорь Краснов странно принес присягу прокурора. Видео
Дети
Боярский негативно высказался о желании рожать в старости Слова актера обсуждают в сети
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь