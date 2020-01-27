Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: Кто придумал слово?Сможете угадать, кто придумал известное слово?
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
17:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Детскую телепередачу закроют после 45 лет в эфире

Российская детская телепередача «АБВГДейка» объявила о закрытии спустя 45 лет после первого эфира.

О приостановке проекта его авторы рассказали в ролике на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
«Сам себе режиссер» закрыли, но «Аншлаг» и «Поле чудес» живее всех живых. Главные передачи-долгожители российского ТВ

«Мы вынуждены остановиться с производством программы по причине финансовых трудностей канала. Но я очень надеюсь, что у нашего государства найдутся средства, чтобы сохранить “АБВГДейку” для следующих поколений», — отметила художественный руководитель передачи Татьяна Черняева, представшая в окружении артистов проекта.

Черняева подчеркнула, что за 45 лет передачу неоднократно награждали за качественную работу. По ее словам, за это время в программу поступило более трех миллионов писем от зрителей из России и других стран.

«АБВГДейка» — детская образовательная телевизионная программа для дошкольников и школьников младших классов. Впервые передача вышла в эфир 4 января 1975 года. Формат передачи — уроки в форме игрового спектакля, только вместо учеников обучение проходят клоуны. В течение последних 20 лет «АБВГДейка» выходила на канале ТВЦ.

Киберпонедельник: Скидки до -70% на обувь и не только

Ранее стало известно о закрытии передач «Сам себе режиссер», «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Ведущий «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков подтвердил закрытие, в то время как автор «Смехопанорамы» Евгений Петросян призвал не раздувать сенсацию из перестановок в сетке вещания «России 1».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Коза-мутант с «человеческим лицом» шокировала деревню. Видео
Самая красивая женщина мира появилась в прозрачном платье. Видео
Путин поручил продлить действие закона о материнском капитале
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае отмены полномочий
В Афганистане разбился самолет
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пропала в Мексике
Курс рубля упал из-за распространения коронавируса
В Канаде трех вмерзших в лед котят спасли с помощью кофе (фото)
Дело об участии офицера ФСБ в банде признано законным
Здоровье
Собака спасла женщину от китайского коронавируса Из-за питомца жительница Тайваня не смогла поехать в Ухань.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 130
Пятница 91
Идиотская ситуация! 76
Коронавирус наступает 67
Новости партнеров
Вот почему умные водители никогда не хранят авто в гараже зимой
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Игорь Краснов странно принес присягу прокурора. Видео
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Что пророчил Мессинг для России в 2020 году
Запуск поездов по Крымскому мосту сорвался. Почему
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь