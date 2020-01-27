18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Имя Меган Маркл предложили сделать глаголом
Он будет означать уход от тех, кто тебя не ценит.
Уже не первую неделю весь мир обсуждает решение британского принца Гарри и его жены Меган Маркл отойти от королевских обязанностей и переехать жить в Канаду. Это событие даже получило свое собственное название «Мегзит» (по аналогии с «Брекзитом»). Многие британцы решение пары поддержали, а в соцсетях даже появилось предложение сделать из имени Меган новый глагол.
Пользователь Twitter по имени Райан Картер написал, что глагол «to Meghan Markle» (можно произносить как «меганмарклить») будет означать уход оттуда, где вас не ценят, пишет The Guardian.
Отметим, что именно неприветливое и предвзятое отношение королевской семьи и прессы к Меган, называют наиболее вероятной причиной «побега» принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании.
Екатерина Гура