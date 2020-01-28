Лучшие фотографии архитектуры. Одна из премий — за фото станции «Савеловская»

Тысячи людей приняли участие в выборе победителя конкурса фотографий «Искусство строительства 2019» (Art of Building). Конкурс, организованный британским Институтом строительства (CIOB), воспевает креативные достижения строительной промышленности и окружающие нас архитектурные формы.
Из тысяч присланных снимков организаторы отобрали 12 лучших работ.
Одного из победителей по традиции определяло жюри, а второго выбирали с помощью голосования на сайте.
Приз общественных симпатий на этот раз достался Александру Бормотину за его контрастный снимок станции метро «Савеловская» в Москве.
Профессиональные судьи отдали предпочтение работе испанца Педро Луиса Ахурьягерры Саиса, снимавшего Городок науки и искусства в Валенсии.
Все фотографии размещены с разрешения Института строительства.