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11:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Лучшие фотографии архитектуры. Одна из премий — за фото станции «Савеловская»

Победителем конкурса фотографий архитектурных форм 2019 года по версии зрителей стал снимок станции метро «Савеловская» Александра Бормотина.

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12
фотографий
12
фотографий

Тысячи людей приняли участие в выборе победителя конкурса фотографий «Искусство строительства 2019» (Art of Building). Конкурс, организованный британским Институтом строительства (CIOB), воспевает креативные достижения строительной промышленности и окружающие нас архитектурные формы.

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Из тысяч присланных снимков организаторы отобрали 12 лучших работ.

Одного из победителей по традиции определяло жюри, а второго выбирали с помощью голосования на сайте.

Приз общественных симпатий на этот раз достался Александру Бормотину за его контрастный снимок станции метро «Савеловская» в Москве.

Профессиональные судьи отдали предпочтение работе испанца Педро Луиса Ахурьягерры Саиса, снимавшего Городок науки и искусства в Валенсии.

Все фотографии размещены с разрешения Института строительства.

Во время загрузки произошла ошибка.
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