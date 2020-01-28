11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зависимая от фастфуда канадка похудела на 76 килограммов
Теперь она популярный блогер.
32-летняя Келси Бонас из Канады ведет популярный блог о материнстве, питании и любви к себе. За ее жизнью следят почти 14 тысяч человек. Но это не просто обычный блог, а большая мотивация для самой Келси и людей с лишним весом.
Всего пару лет назад девушка весила 136 килограммов и четыре раза в день питалась в ресторанах быстрого питания. По словам Келси, она была
Келси призналась, что она всегда была полной, но после рождения троих детей начала набирать вес очень быстро. При этом она пробовала садиться на диеты, но никогда особо не стремилась похудеть, так как всегда считала себя привлекательной.
Все изменилось, когда она физически не смогла уделять достаточно внимания подрастающим детям.
В 2019 году Келси сделала операцию по уменьшению желудка и села на строгую диету. Буквально за пару недель она сумела сбросить около 10 килограммов.
За год она похудела на 76 килограммов, занялась спортом и сделала еще несколько косметических операций по удалению лишней кожи.
Сейчас Келси выглядит как супермодель, при этом в своем блоге она поддерживает бодипозитивное движение. По словам девушки, она решила худеть не потому, что чувствовала себя неуверенно, а потому что лишний вес негативно влиял на качество ее жизни. Кстати, вместе с Келси похудел и ее супруг Уэсли, который во всем ее поддерживал. Мужчина за несколько месяцев сбросил около 18 килограммов.
Екатерина Гура