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06:55 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные в инстаграме озера

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты назвали озера, у которых больше всего хэштегов в инстраграме, сообщает Lonely Planet.

Источник: РИА Новости

На первом месте оказался Озерный Край в Великобритании. Хотя этот район состоит из многих водоемов, исследователи решили рассматривать его целиком. Это самый популярный национальный парк Англии, ежегодно туда приезжают 15 миллионов туристов. У него оказалось 2 951 548 хэштегов.

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Озеро Тахо, расположенное между Калифорнией и Невадой, заняло второе место с 2 459 104 хэштегами.

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На третьем месте — озеро Мичиган (США), одно из пяти Великих озер, с 2 208 442 хэштегами.

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Итальянское озеро Комо заняло четвертое место. У пятого по глубине озера в Европе, расположенного у подножия Альп, оказалось 1 412 597 хэштегов.

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Замыкает пятерку Мертвое море в Израиле. У него — 1137909 хэштегов.

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