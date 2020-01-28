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11:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Оборот всех курительных устройств предложено жестко регулировать

Автор законопроекта о регулировании электронных курительных устройств сенатор Валерий Рязанский разработал поправки ко второму чтению документа. Он считает необходимым полный запрет на реализацию некурительных продуктов, если они не будут зарегистрированы в качестве медицинских изделий. Он также предлагает ограничить продвижение всех остальных устройств по аналогии с сигаретами. Такой подход грозит потерями в продажах в первую очередь British American Tabaco (ВАТ) и Philip Morris International (PMI), активно продвигающих альтернативу сигаретам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта о регулировании кальянов и электронных курительных устройств, разработанного группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским. Законопроект налагает на реализацию и продвижение этой продукции ограничения по аналогии с табачными изделиями, за исключением запрета на выкладку на витринах и распространение по промоакциям. В таком виде в декабре 2019 года документ был принят в первом чтении.

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Сейчас разработаны восемь пакетов поправок от депутатов Госдумы Рафаэля Марданшина, Сергея Катасонова, Николая Герасименко, а также автора законопроекта Валерия Рязанского и других. Их копия есть у «Ъ». Наиболее строгий подход предлагает Рязанский. Помимо определений никотинсодержащей продукции он вводит ряд новых понятий, включая некурительную никотинсодержащую продукцию, предназначенную для сосания, жевания, нюханья или потребления любыми способами, отличными от курения табака и никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о никотиновых пэках, используемых по аналогии с запрещенным в России снюсом, но не содержащих при этом табак. Впервые такую продукцию вывела на российский рынок BAT в апреле 2019 года под брендом Lyft.

По словам директора департамента по работе с госорганами «БАТ Россия» Олега Барвина, такая продукция дает возможность снизить риски для здоровья для курильщиков при переключении на нее.

Но Валерий Рязанский считает, что реализацию некурительной продукции, включая никотиновые пэки, необходимо полностью запретить. Об этом он заявил «Ъ». Ее использование будет возможно только в качестве медизделия, для чего производителям необходимо будет пройти соответствующую сертификацию, добавил сенатор.

Электронные сигареты позиционируются как некое исцеляющее изделие.
Валерий Рязанский
сенатор от Курской области, в декабре 2019 года

По мнению Олега Барвина, для данной категории необходимо ввести ограничения максимальной концентрации никотина. При этом совершеннолетние потребители должны иметь доступ к продуктам с меньшим риском для здоровья по сравнению с сигаретами, утверждает Барвин. Поправки с ограничением по содержанию никотина подготовил депутат Сергей Катасонов. Так, он предлагает ограничения в 20 мг на порцию, тогда как дозировка никотина в Lyft составляет от 4 мг до 11 мг никотина на пэк.

Поправки Валерия Рязанского предполагают также регулирование курительных никотиносодержащих продуктов, включая кальяны, вейпы, системы нагревания табака и электронные сигареты, по аналогии с табачными изделиями.

Таким образом, на них может распространиться запрет на выкладку и продвижение, что, по словам источника «Ъ» на табачном рынке, аналогично полному запрету на реализацию.
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Вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России, в портфеле которой есть устройство нагревания табака IQOS, Сергей Слипченко считает, что регулирование альтернативных никотиносодержащих продуктов и табачных изделий должно быть раздельным. При этом продукты, при использовании которых отсутствует процесс горения, в том числе электрические системы нагревания табака и электронные системы доставки никотина, целесообразно включить в общее определение «никотинсодержащей продукции, предназначенной для потребления способами, отличными от курения», говорит Слипченко.

По его словам, такой подход совпадает с проектом решения Евразийской экономической комиссии о включении «никотинсодержащей продукции» как отдельной новой категории в единый перечень продукции для разработки обязательных требований безопасности и соответствующего техрегламента.

Схожи по смыслу поправки и у Рафаэля Марданшина, предлагающего введение запрета на выкладку только электронных сигарет, без систем нагревания табака. Пакет от Сергея Катасонова запрещает выкладку только табачных стиков, но на электронные девайсы ограничения не распространяются. Но в целом суть всех поступивших поправок сводится к тому, чтобы впоследствии запретить продвижение всех новых категорий, уточняет источник «Ъ».

Мария Котова

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