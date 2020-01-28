11:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дню Победы предложили новый формат
Другие государственные праздники интересуют россиян как дополнительные выходные.
Россиян смущает излишний милитаристский уклон и помпезность мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, но сам праздник они относят к числу самых важных, тогда как День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября) таких эмоций не вызывает — их не понимают и часто путают. Это следует из опроса Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, с результатами которого ознакомился «Ъ». Авторы исследования полагают, что День Победы придется сделать менее милитаризованным, чтобы он продолжал оставаться «точкой сборки» для разных общественных групп. Эксперты возражают, что менять ничего не надо, люди просто должны привыкнуть к новым праздникам.
Соответствует ли «содержательное наполнение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам», «общественному запросу», проверяли с июня по сентябрь 2019 года в Башкирии, Бурятии, Калининграде, а также в Приморье, Ставрополье и на Алтае. Участников исследования спрашивали прежде всего о том, какие государственные праздники они знают и отмечают ли их. Выяснилось, что многие знают праздники не по названию, а по календарной дате — 8 марта, 23 февраля, 9 мая: для многих респондентов они важны скорее как дополнительный выходной, смысловая нагрузка дат непринципиальна.
Россияне посещают в своих городах парады, смотрят праздничные салюты, возлагают у мемориалов венки и встречаются с родственниками. Некоторые порывы соотечественников в преддверии Дня Победы части респондентов кажутся избыточными — не всем нравится, когда на машинах пишут: «1941−1945, можем повторить» или «На Берлин!» «Что ты хочешь повторить? 27 миллионов жизней?» — спросил один из участников исследования. Часть участников смущены излишним пафосом: «Лицемерие
Через
Сейчас эти праздники не являются для россиян важными, их нередко путают, не понимая, что именно празднуется и почему. «Это две даты, важные. Но это именно даты. Красный квадратик в календарике», — отметил один из участников исследования. Значимость праздника определяется количеством выходных дней, признает Валерия Касамара.
Праздники быстро приживаются, если в них есть
какая-тосимволическая составляющая, традиция или ритуал. Это как салат оливье и мандарины на наш Новый год или индейка на День благодарения в США. Но, помимо еды, стоило бы наполнить смыслами символику и сувенирную продукцию.
Символика появляется постепенно, говорит глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Никто уже не помнит, как советский Новый год и по символике, и по важности для нации стал значимее досоветского Рождества. Или что 9 мая до 60-х был праздником исключительно военной корпорации. Через два поколения День народного единства с Днем России укоренятся сами собой, обрастут народным пониманием и традициями. Надо только ничего не менять, дать людям привыкнуть и все самим придумать», — говорит Кузнецов. Политолог Алексей Макаркин тоже считает, что все надо оставить, как есть: «Вряд ли могут быть выбраны новые даты, имеющие эмоциональный окрас, а значит, и отношение к ним будет такое же, как и к этим праздникам». В целом политолог разделяет выводы исследования: День России и День народного единства россияне рассматривают как возможность выехать за город или сделать домашние дела.
День России в
какой-томере противопоставляет Россию Советскому Союзу, а это неактуально. Россия — это продолжение СССР, а СССР продолжает Российскую Империю. И чем больше времени проходит, тем отчетливее восприятие преемственности.
Относительно 4 ноября, на его взгляд, споров меньше, эта дата связана с ополчением Минина и Пожарского, однако «не все приезжающие в этот день на Красную площадь понимают, что за памятник там стоит».
Ангелина Галанина, Андрей Винокуров