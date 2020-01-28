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06:13 (мск), источник: Интерфакс

В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Андрейченко

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — По словам актрисы, она находилась в специальном поселении в джунглях «с интересными духовными лидерами».

Источник: РИА "Новости"

Народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко после ужина с подругой отправилась в мексиканские джунгли в «специальное поселение», где хранила молчание, сообщила актриса в своем инстаграме.

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«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой — меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по приезде у актрисы «была табличка «silence» (англ. молчание).

Актриса добавила, что включила свой телефон только вечером в понедельник по возвращении из джунглей.

Андрейченко не выходила на связь более суток в Мексике. Официальный представитель актрисы писал в ее официальном инстаграме, что она была в субботу в гостях у подруги в Какуне и, ссылаясь на плохое самочувствие и усталость, уехала на машине. После этого Наталья не выходила на связь.

К выяснению обстоятельств исчезновения актрисы подключилось посольство РФ в Мексике.

Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Известна по ролям в кино, среди которых «Мэри Поппинс, до свидания», «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тихий Дон», «Подари мне лунный свет». Участвовала в телепроектах в России.

В 1985 году во время съемок советско-американского сериала «Петр Великий» Андрейченко, игравшая Евдокию Лопухину, вышла замуж за исполнителя главной роли Максимилиана Шелла. В 1991 году актриса эмигрировала в США.

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