06:13 (мск), источник: Интерфакс
В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Андрейченко
Москва. 28 января. INTERFAX.RU — По словам актрисы, она находилась в специальном поселении в джунглях «с интересными духовными лидерами».
Народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко после ужина с подругой отправилась в мексиканские джунгли в «специальное поселение», где хранила молчание, сообщила актриса в своем инстаграме.
«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой — меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по приезде у актрисы «была табличка «silence» (англ. молчание).
Актриса добавила, что включила свой телефон только вечером в понедельник по возвращении из джунглей.
Андрейченко не выходила на связь более суток в Мексике. Официальный представитель актрисы писал в ее официальном инстаграме, что она была в субботу в гостях у подруги в Какуне и, ссылаясь на плохое самочувствие и усталость, уехала на машине. После этого Наталья не выходила на связь.
К выяснению обстоятельств исчезновения актрисы подключилось посольство РФ в Мексике.
Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Известна по ролям в кино, среди которых «Мэри Поппинс, до свидания», «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тихий Дон», «Подари мне лунный свет». Участвовала в телепроектах в России.
В 1985 году во время съемок