10:14 (мск), источник: BFM.ru
База данных клиентов алкосети «Красное и белое» утекла в сеть
Сначала пытались продать в даркнете, а потом выложили в свободный доступ.
База данных клиентов алкомагазинов «Красное и белое» утекла в сеть. В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилии, имена, отчества, даты рождения и номера телефонов, пишут «Ведомости».
С сентября 2019 года часть базы с данными о 124 тысячах человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты». За нее просили 15 тысяч рублей. С октября по январь база на форуме постоянно пополнялась. 25 января база на 2 млн человек появилась на форуме «Фрикер клуб», а затем, уже на 4 млн, — на англоязычном форуме Raid. Вслед за тем
Правда, многие из этих записей содержат недействительные даты (1 января 1753 года), многие номера телефонов повторяются. «Ведомости» позвонили по случайно выбранным телефонным номерам из базы. Большинство были отключены. Но до нескольких человек удалось дозвониться. Они подтвердили, что их имена и фамилии совпадают с указанными в базе и они действительно являются владельцами карт программы лояльности сети.