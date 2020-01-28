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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Король Бельгии признал свою внебрачную дочь

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Король бельгийцев Альберт II после результатов анализа ДНК признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль, сообщает местная телерадиокомпания RTBF со ссылкой на заявление адвокатов.

Источник: AP 2020

«Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он — биологический отец мадам Дельфины Боэль», — цитирует телерадиокомпания заявление адвокатов короля.

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Но король не признал «общественное» отцовство. Он отметил, что с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.

Мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она — внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако уже став королем, Дельфину он так и не признал. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность. Благодаря установлению родства, Боэль может претендовать на часть наследства.

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