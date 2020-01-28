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11:23 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Все списки аннулированы». Китайским туристам закрыли въезд в Россию

Россия приостановила прием организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Источник: Секрет Фирмы

Ограничения вступили в силу 28 января. Ранее власти Китая сами ограничили отправку туристических групп за рубеж, но разные провинции принимали решение о запрете поездок с разной скоростью. Поэтому Россия принимала туристов до понедельника, 27 января.

Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены.
Александр Агамов
исполнительный директор ассоциации «Мир без границ»
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Въехавшим в Россию туристам разрешат завершить их программы. Запрет может привести к сокращению турпотока из Китая в РФ на 70−80%, оценивал Агамов. В январе-марте 2019 года Россию посетили 130 000 жителей КНР.

Если запрет будет действовать до середины февраля, то турфирмы смогут наверстать показатели до конца года. Однако отели, музеи, авиакомпании и представители других смежных отраслей наверняка недополучат прибыль.

По состоянию на 28 января от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 106 человек, еще 4547 заболели. В России по-прежнему нет инфицированных 2019-nCov, сообщил Роспотребнадзор.

Из-за смертельного коронавируса в Китае до 2 февраля продлили новогодние каникулы и отложили начало нового учебного семестра.

Анна Шахова

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Источник:©Аргументы и факты
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