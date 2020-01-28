11:23 (мск), источник: Секрет Фирмы
«Все списки аннулированы». Китайским туристам закрыли въезд в Россию
Россия приостановила прием организованных туристических групп из Китая
Ограничения вступили в силу 28 января. Ранее власти Китая сами ограничили отправку туристических групп за рубеж, но разные провинции принимали решение о запрете поездок с разной скоростью. Поэтому Россия принимала туристов до понедельника, 27 января.
Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены.
Въехавшим в Россию туристам разрешат завершить их программы. Запрет может привести к сокращению турпотока из Китая в РФ на 70−80%, оценивал Агамов. В
Если запрет будет действовать до середины февраля, то турфирмы смогут наверстать показатели до конца года. Однако отели, музеи, авиакомпании и представители других смежных отраслей наверняка недополучат прибыль.
По состоянию на 28 января от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 106 человек, еще 4547 заболели. В России
Анна Шахова