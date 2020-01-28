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11:41 (мск), источник: Газета.Ру

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич у себя в Facebook рассказал об отмене съемок фильма к 50-летию группы «Машина времени».

Источник: РИА "Новости"

Он опубликовал датированный 19 февраля 2019 года документ, в котором начальник управления президента по общественным проектам просит экс-министра культуры Владимира Мединского оказать фильму поддержку. Согласно документу, режиссер Андрей Комаров к юбилею коллектива хотел снять сборник из 10 лент, в основу каждой из которых лег бы один из хитов «Машины времени». Принять участие в съемках согласились режиссеры Павел Лунгин, Александр Митта, Михаил Сегал, Борис Хлебников и др.

Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте).
Андрей Макаревич

Он также отметил, что не знает, произносила ли будущий министр культуры при этом приписанную ей СМИ фразу «Мы врагов не поддерживаем».

О том, что картину не разрешила поддержать новый министр культуры Ольга Любимова, возглавлявшая тогда департамент кинематографии Минкульта, сообщила в Twitter адвокат Виолетта Волкова.

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