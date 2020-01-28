Макаревич объяснил отмену съемок фильма о «Машине времени»

11:41 (мск), источник: Газета.Ру
Он опубликовал датированный 19 февраля 2019 года документ, в котором начальник управления президента по общественным проектам просит
Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте).
Он также отметил, что не знает, произносила ли будущий министр культуры при этом приписанную ей СМИ фразу «Мы врагов не поддерживаем».
О том, что картину не разрешила поддержать новый министр культуры Ольга Любимова, возглавлявшая тогда департамент кинематографии Минкульта, сообщила в Twitter адвокат Виолетта Волкова.