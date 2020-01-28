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13:27 (мск), источник: Интерфакс

Треть россиян ждет неприятностей в високосный год

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — В России 70% населения в курсе поверья, по которому високосный год — несчастливый, верят в это 33%, показал опрос «ВЦИОМа», проведенный 18 января по телефону среди 1600 взрослых россиян. О том, что 2020 год — високосный, знали 78% опрошенных.

Источник: РИА "Новости"

Четверть респондентов (24%) сказали, что считают високосный год обычным, в котором нет ничего особенного, 21% вспомнили, что в нем есть лишний день, 8% — что это 29-е число в феврале, 2%, что это бывает раз в четыре года. В этом случае им задали открытый вопрос, не подсказывая варианты, и дали каждому возможность дать до трех ответов. При этом 10% опрошенных сказали, что високосный год бывает трудным, 7% — несчастливым, 4% — в нем бывает много смертей.

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Больше трети (35%) опрошенных сказали, что знают конкретные приметы о високосном годе. Не получая подсказки, 10% сказали, что такой год считается тяжелым, 9% — несчастливым, 7% связали такой год с повышенной смертностью, 4% — с различными катаклизмами. 3% респондентов сказали, что в такой год нельзя вступать в брак, иначе семья будет несчастливой. 2% считают, что в високосный год нельзя начинать ремонт или строительство.

В России больше 75% населения считают себя верующими людьми, для которых суеверия должны быть несовместимы с их мировоззрением, прокомментировала результаты опроса советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова. Она отметила, что если в високосный год брать паузу и не начинать серьезные дела, в результате год действительно может отказаться неудачным.

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