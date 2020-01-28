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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Альбатросов заставят шпионить за рыбаками

Это дешевый и эффективный способ борьбы с незаконной ловлей рыбы.

Источник: Reuters

Альбатросы с прикрепленными радиомаяками будут выявлять незаконную рыбную ловлю.

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Такое необычное решение предложила группа ученых по итогам удачных экспериментов в Индийском океане. Именно птицы обнаружили, что четверть судов здесь выходит на промысел незаконно. Результаты этого исследования опубликованы в PNAS.

Объемы нелегальной рыбной ловли во всем мире оценивают в сумму около 23 млрд долларов. Спутниковый мониторинг нарушителей довольно медленный, говорят исследователи. Он не позволяет оперативно находить нарушителей.

В рамках эксперимента команда прикрепила датчики к 169 альбатросам и выпустила их на юге Индийского океана. Эти птицы не только путешествуют на огромные расстояния, но и кружат возле рыболовных суден, надеясь поживиться добычей.

В период с декабря 2018 года по июнь 2019 года птицы помогли обнаружить 353 рыболовных судна. До 37% этих кораблей отключали свои автоматические идентификационные системы, что обычно является признаком незаконного вылова рыбы.

По словам исследователей, датчики на птицах — это весьма дешевый способ наблюдения, который может дополнить спутниковый мониторинг.

Анна Лысенко

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