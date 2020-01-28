13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Альбатросов заставят шпионить за рыбаками
Это дешевый и эффективный способ борьбы с незаконной ловлей рыбы.
Альбатросы с прикрепленными радиомаяками будут выявлять незаконную рыбную ловлю.
Такое необычное решение предложила группа ученых по итогам удачных экспериментов в Индийском океане. Именно птицы обнаружили, что четверть судов здесь выходит на промысел незаконно. Результаты этого исследования опубликованы в PNAS.
Объемы нелегальной рыбной ловли во всем мире оценивают в сумму около 23 млрд долларов. Спутниковый мониторинг нарушителей довольно медленный, говорят исследователи. Он не позволяет оперативно находить нарушителей.
В рамках эксперимента команда прикрепила датчики к 169 альбатросам и выпустила их на юге Индийского океана. Эти птицы не только путешествуют на огромные расстояния, но и кружат возле рыболовных суден, надеясь поживиться добычей.
По словам исследователей, датчики на птицах — это весьма дешевый способ наблюдения, который может дополнить спутниковый мониторинг.
Анна Лысенко