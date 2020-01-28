Российские ученые выяснили, откуда на Алтай пришли неандертальцы

Первым автором статьи является археолог Ксения Колобова из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН — руководитель многолетних раскопок на Чагырской пещере в Алтайском крае. Исследование российских ученых поддержано грантом РНФ.
«Самое интересное то, что в Чагырской пещере мы находим артефакты, которые совершенно не похожи ни на какие другие каменные орудия практически со всех стоянок Горного Алтая и Средней Азии. Это двусторонние ассиметричные каменные ножи по мясу… Наши каменные орудия похожи на те, что производились в рамках Микокской палеолитической культуры (150−30 тысяч лет назад), …у нас есть полные совпадения», — рассказала журналистам Колобова.
По ее словам, последние сравнения находок из Чагырской пещеры с артефактами одной из стоянок неандертальцев на территории современной Германии дали ошеломляющие результаты — сходство оказалось настолько сильным, как если бы эти каменные ножи были найдены на одной древней стоянке.
Если мы примем во внимание, что расстояние между памятниками около 5 тысяч километров, то можем представить масштабы передвижений неандертальцев по Евразии. Ближайшие памятники этой культуры были обнаружены на расстоянии около 3 тысяч километров. То есть неандертальцы начали свое путешествие около 80−70 тысяч лет назад, вероятнее всего, они двигались по северному берегу Каспийского моря.
Колобова отметила, что это не единственная популяция неандертальцев на Алтае. Более древние неандертальцы, обитавшие здесь от 200 до 100 тысяч лет назад, были найдены в отложениях Денисовой пещеры, однако неандертальцы из Чагырской пещеры (от 60 до 40−35 тысяч лет назад) больше схожи с европейскими.
«Это говорит о том, что изначально была единая популяция неандертальцев, затем одна популяция отделилась, заселила Денисову пещеру, и только впоследствии популяция из Восточной Европы пришла на Алтай снова. К тому времени неандертальцев в Денисовой пещере уже не было. Вторая волна неандертальцев пришла примерно 60 тысяч лет назад», — заявила она, отметив, что археологи получили прямые свидетельства трансконтинентального путешествия неандертальцев из Европы в Сибирь.