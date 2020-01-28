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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые выяснили, откуда на Алтай пришли неандертальцы

НОВОСИБИРСК, 28 янв — РИА Новости. Ученые выяснили, что неандертальцы в древности дошли до юга Сибири как минимум два раза, а каменные орудия из Чагырской пещеры в предгорьях Алтая точно указывают, что они пришли сюда из Восточной Европы, говорится в научной статье международной группы ученых, опубликованной в авторитетном журнале PNAS.

Источник: AP 2020

Первым автором статьи является археолог Ксения Колобова из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН — руководитель многолетних раскопок на Чагырской пещере в Алтайском крае. Исследование российских ученых поддержано грантом РНФ.

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«Самое интересное то, что в Чагырской пещере мы находим артефакты, которые совершенно не похожи ни на какие другие каменные орудия практически со всех стоянок Горного Алтая и Средней Азии. Это двусторонние ассиметричные каменные ножи по мясу… Наши каменные орудия похожи на те, что производились в рамках Микокской палеолитической культуры (150−30 тысяч лет назад), …у нас есть полные совпадения», — рассказала журналистам Колобова.

По ее словам, последние сравнения находок из Чагырской пещеры с артефактами одной из стоянок неандертальцев на территории современной Германии дали ошеломляющие результаты — сходство оказалось настолько сильным, как если бы эти каменные ножи были найдены на одной древней стоянке.

Если мы примем во внимание, что расстояние между памятниками около 5 тысяч километров, то можем представить масштабы передвижений неандертальцев по Евразии. Ближайшие памятники этой культуры были обнаружены на расстоянии около 3 тысяч километров. То есть неандертальцы начали свое путешествие около 80−70 тысяч лет назад, вероятнее всего, они двигались по северному берегу Каспийского моря.
Ксения Колобова
Археолог
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Колобова отметила, что это не единственная популяция неандертальцев на Алтае. Более древние неандертальцы, обитавшие здесь от 200 до 100 тысяч лет назад, были найдены в отложениях Денисовой пещеры, однако неандертальцы из Чагырской пещеры (от 60 до 40−35 тысяч лет назад) больше схожи с европейскими.

«Это говорит о том, что изначально была единая популяция неандертальцев, затем одна популяция отделилась, заселила Денисову пещеру, и только впоследствии популяция из Восточной Европы пришла на Алтай снова. К тому времени неандертальцев в Денисовой пещере уже не было. Вторая волна неандертальцев пришла примерно 60 тысяч лет назад», — заявила она, отметив, что археологи получили прямые свидетельства трансконтинентального путешествия неандертальцев из Европы в Сибирь.

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