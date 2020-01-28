15:17 (мск), источник: Daily Storm
«Извинения» Урганта — новая издевка: депутат призвал телеведущего ответить за слова о Христе
Генпрокуратуре чужды эмоции и ее не устроят извинения Ивана Урганта, считает Николай Земцов.
Депутата Госдумы от «Единой России» Николая Земцова не устроили извинения ведущего Первого канала Ивана Урганта за шутки в эфире о Христе. Земцов считает, что извинения были неискренними и выглядели как новые издевательства. Ведущему следовало попросить прощения у православных активистов «без двойного дна», «в нормальном проекте, где нет закадрового смеха».
В январе православное движение «Сорок сороков» возмутилось шутками Ивана Урганта и выступило с петицией о недопустимости оскорблений чувств верующих. После этого депутат Госдумы Николай Земцов обратился к генпрокурору с просьбой проверить высказывания ведущего на законность.
"Приходится оставить «извинения» в кавычках, потому что извиняться в формате юмористической телепередачи — не лучший выбор. В передаче звучит смех за кадром, его форма извинения выглядела, скорее, как новая шутка", — сказал Daily Storm депутат Земцов.
Также парламентарий считает неуместным пример с советским режиссером Леонидом Гайдаем, который привел Ургант, — ведущий отметил, что в фильмах Гайдая тоже были шутки о религии.
Пример с Гайдаем неуместен, поскольку в СССР официально была атеистическая точка зрения, поэтому любая шутка на тему религии приветствовалась руководством страны, и он мог получить премию или
какое-нибудьпродвижение по линии партии.
«Важно, чтобы шутники, клоуны и юмористы на федеральных каналах знали точно, что есть черта, за которой их шутки могут привести к дестабилизации обстановки. Нельзя оскорблять святые для наших основных религий предметы и символы, — заявил Николай Земцов. — В России оскорблять Иисуса Христа невозможно, для них это должно быть опытом, чтобы ограничивать себя в гэгах».
Парламентарий также подчеркнул, что извинения Урганта вряд ли произведут впечатление на генпрокурора, который позднее ответит, оскорбил ли ведущий верующих своими высказываниями. «Прокуратура ответит, было ли нарушение закона или не было, по моим ощущениям — было», — отметил он.
«Если бы Иван нашел в себе силы вне формата юмористической передачи, в серьезном ключе принести свои извинения, искренне, без двойного дна, с пониманием того, что эта тема несмешная, думаю, православные люди бы, конечно, его простили. Вообще, в русской традиции всегда прощать человека, который искренне приносит извинения», — добавил депутат.
Вечером 27 января Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными за шутку о Христе: «Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть
Ведущий добавил, что обращение к генпрокурору с просьбой проверить, не нарушают ли его высказывания закон, вызывают у него двоякое чувство.
«Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор. С другой стороны,
7 января Иван Ургант в своей передаче во время беседы с французским актером Жераром Депардье показал изображение, пародирующее икону с Иисусом Христом. Депардье сравнил Христа с поросенком. Православные активисты движения «Сорок Сороков» возмутились и потребовали наказать ведущего и актера за шутки, протоиерей Всеволод Чаплин предложил проверить их высказывания на соответствие закону.