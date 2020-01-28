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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх предупредил о последствиях экспериментов с генетическим кодом

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность развитием в России и мире технологий по так называемому модифицированию генетического кода человека, сравнив подобные тенденции «с селективными экспериментами нацистов в рамках их генетической теории».

Источник: РИА Новости
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«Божий дар жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств только еще предстоит оценить. Необходимо провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генными инженерными качествами», — заявил патриарх на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ.

Он отметил, что уже сейчас футурологи и фантасты предупреждают о том, «как можно воздействовать при помощи генной инженерии, добиваясь совершенно конкретных результатов, создавая человека по заранее заданным параметрам».

«Но это действительно что-то, что разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в иное существо, которое рождается, воспитывается не как плод любви и взаимного уважения, терпения, а как человек, заранее запрограммированный на те или иные качества», — заключил предстоятель Русской церкви.

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