Патриарх предупредил о последствиях экспериментов с генетическим кодом

«Божий дар жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств только еще предстоит оценить. Необходимо провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генными инженерными качествами», — заявил патриарх на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ.
Он отметил, что уже сейчас футурологи и фантасты предупреждают о том, «как можно воздействовать при помощи генной инженерии, добиваясь совершенно конкретных результатов, создавая человека по заранее заданным параметрам».
«Но это действительно что-то, что разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в иное существо, которое рождается, воспитывается не как плод любви и взаимного уважения, терпения, а как человек, заранее запрограммированный на те или иные качества», — заключил предстоятель Русской церкви.