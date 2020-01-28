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17:04 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн за 10 лет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с трибуны Совета Федерации за существенное ограничение абортов в России.

Источник: РИА "Новости"

«За 10 лет мы можем увеличить население на 10 миллионов, если мы добьемся прогресса в искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей — и 150, и 160 миллионов (населения России — ИФ), и это никакая не фантазия, и никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — заявил патриарх во вторник на Рождественских парламентских встречах в верхней палате парламента.

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В предыдущие годы предстоятель Русской церкви не раз обращался к членам Совета Федерации и другим представителям власти с призывом вывести аборты из обязательного медицинского страхования. «Я неоднократно поднимал эту тему, будут говорить об этом и впредь, пока мы не придем к разумному решению исключить лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи», — сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что «огромные просторы страны, мощное экономическое развитие — все это требует большого количества людей», поэтому численность населения — одна из важных целей, которые стоят перед государством.

«Она легко решается — как говорится, влет, если мы сокращаем на порядок количество абортов», — сказал патриарх, добавив, что «нас не так много, как должно быть на просторах великой России».

В октябре 2019 года патриарх Кирилл также раскритиковал аборты, сравнив их с языческими жертвоприношениями. Он отмечал тогда, что если на аборт идут ради материальных выгод, например, ради карьеры, то это выглядит как «рудимент языческих жертвоприношений».

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