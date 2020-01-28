16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Беременной акуле сделали УЗИ (видео)
До недавнего времени такое исследование можно было провести только в лабораторных условиях.
Ученые сделали ультразвуковое исследование пяти тигровым акулам, обитающим у побережья Багамских островов.
Эксперты изучали, почему этих животных так привлекает один из местных пляжей, прозванный Тигровым. В рамках исследования они провели общий осмотр акул, а УЗИ сделали прямо в воде благодаря новым технологиям.
Внезапно оказалось, что одна из «пациенток» — будущая мама. Ученым удалось хорошо рассмотреть нерожденного акуленка. «Это для меня словно рождественское утро», — говорит морской биолог из Аризонского государственного университета Джеймс Суликовски.
А популярность пляжа объяснили человеческим фактором: оказывается, вопреки опасности люди активно подкармливают тигровых акул, чтобы любоваться ими и делать фото.
Анна Лысенко