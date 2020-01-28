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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители элитного района во Флориде судятся с соседом из-за разноцветного дома

Мужчина покрасил не только особняк, но и все, что находилось рядом.

40-летний владелец фирмы по установке систем видеонаблюдения Джеффри Лейбман решил провести косметический ремонт своего дома, расположенного в элитном районе Il Regalo Circle в Неаполе, штат Флорида.

Однако соседи такому решению не обрадовались, ведь Лейбман решил подойти к вопросу покраски недвижимости довольно креативно.

По сути, он просто забрызгал разноцветной краской дом, превратив его в сюрреалистическую инсталляцию.

Помимо самого дома, мужчина также решил покрасить и все вокруг, включая почтовый ящик, несколько деревьев и даже припаркованный рядом фургон, на котором он, помимо всего прочего, белой краской написал загадочную фразу: «Who is Omar?» («Кто такой Омар?»), передает местный телеканал NBC 2.

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Самое интересное, что Лейбман своим творением полюбоваться уже не сможет. Практически сразу же после окончания «ремонта» его арестовала полиция по подозрению в контрабанде наркотиков.

Но этот факт не помешал местной ассоциации домовладельцев, которая будет судиться с Лейбманом за возмутительную покраску дома и испорченный облик района.

Екатерина Гура

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