Жители элитного района во Флориде судятся с соседом из-за разноцветного дома

40-летний владелец фирмы по установке систем видеонаблюдения Джеффри Лейбман решил провести косметический ремонт своего дома, расположенного в элитном районе Il Regalo Circle в Неаполе, штат Флорида.
Однако соседи такому решению не обрадовались, ведь Лейбман решил подойти к вопросу покраски недвижимости довольно креативно.
По сути, он просто забрызгал разноцветной краской дом, превратив его в сюрреалистическую инсталляцию.
Помимо самого дома, мужчина также решил покрасить и все вокруг, включая почтовый ящик, несколько деревьев и даже припаркованный рядом фургон, на котором он, помимо всего прочего, белой краской написал загадочную фразу: «Who is Omar?» («Кто такой Омар?»), передает местный телеканал NBC 2.
Самое интересное, что Лейбман своим творением полюбоваться уже не сможет. Практически сразу же после окончания «ремонта» его арестовала полиция по подозрению в контрабанде наркотиков.
Но этот факт не помешал местной ассоциации домовладельцев, которая будет судиться с Лейбманом за возмутительную покраску дома и испорченный облик района.