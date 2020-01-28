18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые развенчали миф о потерянной цивилизации в Америке
Она существовала еще как минимум два века.
Новое исследование американских ученых показало, что жители древней Кахокии, крупнейшего центра миссисипской культуры и всей Северной Америки в
До сих пор считалось, что столица североамериканских индейцев обезлюдела незадолго до путешествий Колумба
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли смогли обнаружить доказательства того, что «исход» вовсе не был массовым и одновременным, а Кахокия вовсе не превратилась в
Ученые проанализировали ископаемую пыльцу, древесный уголь и даже человеческие фекалии и показали, что коренные американцы постоянно населяли регион и в XVI — XVIІ веках. И лишь затем миграции, войны, болезни и изменения окружающей среды привели к сокращению местного населения.
Как показали археологические находки, эти древние общества выращивали кукурузу, охотились на бизонов и даже практиковали контролируемые выжигания пастбищ.
Работа исследователей опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Анна Лысенко