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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые развенчали миф о потерянной цивилизации в Америке

Она существовала еще как минимум два века.

Новое исследование американских ученых показало, что жители древней Кахокии, крупнейшего центра миссисипской культуры и всей Северной Америки в VII—XIII вв., вовсе не исчезли бесследно.

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Курганы у города Коллинсвилль в штате Иллинойс

До сих пор считалось, что столица североамериканских индейцев обезлюдела незадолго до путешествий Колумба из-за недостатка пищи, избыточной охоты, наводнений и засух. При этом оставалось загадкой, куда переселились жители древнего мегаполиса.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли смогли обнаружить доказательства того, что «исход» вовсе не был массовым и одновременным, а Кахокия вовсе не превратилась в город-призрак.

Ученые проанализировали ископаемую пыльцу, древесный уголь и даже человеческие фекалии и показали, что коренные американцы постоянно населяли регион и в XVI — XVIІ веках. И лишь затем миграции, войны, болезни и изменения окружающей среды привели к сокращению местного населения.

Как показали археологические находки, эти древние общества выращивали кукурузу, охотились на бизонов и даже практиковали контролируемые выжигания пастбищ.

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Работа исследователей опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анна Лысенко

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