これってなんて魚ですか？ pic.twitter.com/qrxhwBBhRN— sakuya (@sakuya_DomasH) January 12, 2020
20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японец поймал необычную «нарисованную» рыбу
Трудно поверить, что она настоящая.
Пользователь Twitter из Японии опубликовал на своей странице два удивительных фото с очень живописной рыбой. Парень признался, что, несмотря на многолетний опыт рыбака, ему впервые в жизни попался такой необычный экземпляр.
10-сантиметровая рыба выглядит так, словно ее нарисовали масляными красками. А глядя на фото, даже сложно поверить, что она настоящая, пишет Oddity Central.
Пользователи соцсети пришли в восторг от необычной рыбы. Там же в комментариях нашлись и специалисты, которые рассказали, что называется этот вид Polyipnus matsubarai. Он обитает в
Екатерина Гура