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20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японец поймал необычную «нарисованную» рыбу

Трудно поверить, что она настоящая.

Пользователь Twitter из Японии опубликовал на своей странице два удивительных фото с очень живописной рыбой. Парень признался, что, несмотря на многолетний опыт рыбака, ему впервые в жизни попался такой необычный экземпляр.

10-сантиметровая рыба выглядит так, словно ее нарисовали масляными красками. А глядя на фото, даже сложно поверить, что она настоящая, пишет Oddity Central.

Пользователи соцсети пришли в восторг от необычной рыбы. Там же в комментариях нашлись и специалисты, которые рассказали, что называется этот вид Polyipnus matsubarai. Он обитает в северо-западной части Тихого океана и плавает рядом с берегами Японии и Филиппин. Несмотря на свой яркий окрас, эта глубоководная рыба не ядовита и вполне съедобна.

Екатерина Гура

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21:06 (мск)© Ньюстюб
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