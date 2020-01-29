Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж

«Лента.ру» разобралась в истории одной из крупнейших афер, которая стала причиной смертей, многомиллиардных убытков и биржевого кризиса.
Золото Бусанга
Майкл де Гузман родился в бедной филиппинской семье в 1956 году. Он был пятым ребенком из двенадцати и никогда не ел досыта. Разумеется, работать ему пришлось сызмальства. Он помогал рыбакам, чистил обувь на улице и разносил газеты, а когда подрос, решил пойти по стопам отца и стать геологом.
Стремление к лучшей жизни, невероятное усердие и, как следствие, профессионализм принесли ему ученую степень, но не достаток. Де Гузман обнаружил, что в добывающей отрасли всем заправляют западные корпорации. Никаких шансов на карьеру в одной из них у выходца с Филиппин не было. Де Гузман был амбициозным человеком и решил, что приобретет деньги и славу другим путем.
В начале 1990-х геолог оставил семью в Маниле и уехал искать золото на индонезийский Борнео. Выбор места не был случайным: де Гузман знал, что еще в XVI веке голландские миссионеры рассказывали о небывалом золотом месторождении у истоков реки Бусанг, которая течет в центре острова. Золото охраняли воинственные племена язычников-даяков, которые славились жестоким нравом. Поговаривали, что даяки не признавали юношу настоящим мужчиной, пока он не убьет врага и не напьется свежей крови из отрубленной головы.
В прошлом аборигены внушали золотоискателям такой ужас, что никто не решался проверить слова миссионеров.
За почти 500 минувших лет о месторождении забыли, а кровожадные дикари, если они действительно существовали, не то перебили друг друга, не то оставили джунгли и превратились в обычных фермеров и горожан. Де Гузман верил, что сумеет отыскать потерянное золото Бусанга, и вместе с парой коллег снарядил скромную экспедицию.
Майкл де Гузман (второй справа)
| Источник: AP 2020
«Денег у нас совсем не было, только надежда на успех, — вспоминал геолог первую поездку на Борнео. — Месторождение располагалось посреди непроходимых индонезийских джунглей. Пять часов на машине по какому-то подобию дороги, затем еще пять часов на лодке по бушующей реке — и ты у цели».
Геолог вернулся из поездки с крупицами золота и стал искать средства для продолжения разведки. Ни одна крупная компания не доверила бы свои ресурсы филиппинцу, поэтому ему требовался союзник — авторитетный западный специалист, который способен привлечь капитал.
Де Гузману удалось заинтересовать известного британского геолога Джона Фельдерхофа, прославившегося открытием крупного месторождения золота в Папуа — Новой Гвинее. Ученый свел его с канадским предпринимателем Дэвидом Уолшем, который интересовался золотодобычей.
Bre-X
В 1989 году Уолш решил воспользоваться бумом на рынке золота и основал фирму Bre-X Minerals. Он ничего не понимал в золотодобыче и к июню 1992 года задолжал банкам 200 тысяч долларов. Когда Фельдерхоф привел к нему де Гузмана и рассказал о месторождении на Борнео, Уолш не поверил своей удаче. «Я благодарил Бога за такую возможность и ни за что не упустил бы свой шанс», — вспоминал он позднее.
Де Гузман и Фельдерхоф, сразу же ставший вице-президентом Bre-X, посулили Уолшу золотые горы — в самом прямом смысле. Их слова подкрепили результаты бурения в 1994 году. Содержание драгоценного металла в руде оказалось настолько высоким, что, по предварительным оценкам, месторождение могло дать до 56 тонн драгоценного металла. Затем оценка увеличилась сначала до 850, а затем 1900 тонн. Это делало Бусанг самым крупным месторождением золота в мире.
На последние деньги Уолш решил лететь в Индонезию, чтобы лично руководить поисками месторождения, которое спасет компанию и его самого. После первой встречи с будущими партнерами он заложил дом родителей и на вырученные деньги купил земельный участок у истока реки Бусанг.
Большинство небольших компаний, работавших в этой отрасли, ограничивались геологоразведкой: они искали месторождения и пытались продать их крупным добывающим корпорациям. Но Уолш решил, что оставлять такие сокровища другим просто глупо, поэтому в 1996 году Bre-X вышла на международную биржу в Торонто. Курс акций компании моментально взлетел с 1 до 200 долларов, а капитализация пробила планку в 4 миллиарда долларов.
Дэвид Уолш
| Источник: AP 2020
Почти никто не знал, что феноменальный успех Bre-X основан на обмане. Теперь золото Бусанга считают самой крупной аферой в истории горнодобывающей промышленности.
Афера де Гузмана
Де Гузман нашел места, о которых писали голландские миссионеры, но никакого золота там не оказалось. Геолог не желал сдаваться и решил подделать результаты анализа.
Сперва он засеял небольшой участок обрезками собственного обручального кольца. Затем стал скупать у местных золото, которое те намыли в реке. Он измельчал металл и добавлял его в образцы горной породы из скважин, которые отправлялись в лаборатории.
Афера едва не раскрылась, когда независимые аудиторы обратили внимание на подозрительно ровные края найденных на Бусанге крупиц золота. Это могло свидетельствовать о подлоге, но де Гузман смог отболтаться. Он предложил теорию «вулканического бассейна», которая объясняла нехарактерную форму тем, что порода оплавлена лавой.
Так продолжалось два с половиной года. Сперва геолог осторожничал, но когда на горизонте замаячили миллиардные инвестиции, де Гузмана сразила жадность. К тому времени рынок охватила новая золотая лихорадка, и Bre-X на глазах превратилась в самую дорогую ресурсодобывающую компанию в мире.
Генерал Сухарто
| Источник: AP 2020
Сразу после триумфального выхода Bre-X на биржу к Дэвиду Уолшу обратились представители Barrick Gold — одной из крупнейших золотодобывающих корпораций в мире. Они предложили за Bre-X и ее месторождение миллиард долларов. Уолш отказался.
Тогда гигант заручился поддержкой генерала Сухарто, который правил Индонезией. Диктатору пообещали половину золота, которое добудут в Бусанге. После этого Сухарто намекнул Уолшу, что условия Barrick Gold следует принять, в противном случае правительство Индонезии не сможет гарантировать его безопасность.
Угрозы убедили Уолша, что без крыши в таком деле никак. Ему удалось переманить на свою сторону сына Сухарто, который договорился с ближайшим другом отца — бизнесменом Мухаммедом Хасаном. После длительных переговоров Bre-X выбила более выгодные условия. Компания сохранила 45 процентов акций совместного предприятия и на 30 лет получала месторождение в аренду. Право разработки и оперативного управления, а также 15 процентов акций переходили крупной американской компании Freeport-McMoRan Copper & Gold. Оставшиеся 40 процентов контролировали индонезийские власти.
Когда стороны заключили соглашение, курс акций Bre-X достиг исторического максимума. Тем временем к проверке месторождения приступили эксперты Freeport-McMoRan. Это стало началом конца.
Разоблачение
Через неделю после начала проверки Майкл де Гузман выпал из вертолета, летевшего на высоте 300 метров. Обезображенное тело его нашли в джунглях спустя четыре дня. У него отсутствовали кисти рук и ступни, половые органы были удалены хирургическим путем. В кармане лежала предсмертная записка, в которой де Гузман писал, что пошел на самоубийство из-за смертельной болезни.
Официально считается, что геолог покончил с собой, но верится в это с трудом. Личный врач де Гузмана опроверг его болезнь, его дантист усомнился в результатах опознания тела по зубам, а жена рассказала, что перед смертью он находился в прекрасном расположении духа и подарил ей дом стоимостью 120 тысяч долларов.
После опознания тело не отдали родственникам и быстро кремировали, что породило слухи об инсценировке смерти. Другие считали, что геолога убили.
У де Гузмана действительно хватало недоброжелателей, а обстоятельства его гибели выглядели крайне подозрительно. В частности, как выяснилось, вертолетом управлял не обычный гражданский пилот, а полковник ВВС Индонезии.
Похороны Майкла де Гузмана
| Источник: AFP 2020
Через неделю после смерти де Гузмана компания Freeport-McMoRan объявила, что содержание золота в руде с месторождения Бусанг незначительно. Последовала еще одна проверка с неизбежным, но все равно шокирующим итогом: «Месторождение Бусанг не имеет экономического значения».
Вскоре появились веские подтверждения махинаций де Гузмана. Геологи канадской фирмы Strathcona Mineral Services нашли в образцах руды золотую пыль, полученную из ювелирных украшений различной пробы.
Сразу после разоблачения Bre-X объявила о банкротстве. На следующий день ее акции подешевели в 3,5 тысячи раз: с 280 долларов до 8 центов за штуку. Биржевые котировки рухнули так быстро, что операции с ценными бумагами пришлось временно заморозить.
После «золотой аферы века» инвесторы несколько лет не решались вкладывать крупные деньги в золотодобычу. Самые большие убытки понесли канадские пенсионные фонды, которые поверили обещаниям Уолша и вложились в Bre-X.
После краха
Как ни странно, Фельдерхоф и Уолш сумели выйти сухими из воды. Оба утверждали, что ничего не знали про обман. Доказательств причастности основателей Bre-X к афере действительно не было, особенно после пожара в архиве с отчетами геологов. В итоге всех собак спустили на покойного де Гузмана.
Майкл был очень умным и трудолюбивым парнем. Про таких говорят, что они рождены с горящими глазами. Поэтому и я, и Дэвид ему поверили. Кто знал, что его открытие — подделка? — сокрушался Фельдерхоф.
И он, и Уолш успели продать большую часть своих ценных бумаг еще до краха и обогатились на десятки миллионов долларов. Это стало поводом для расследования, которое вела комиссия по ценным бумагам канадской провинции Онтарио. Однако и оно ни к чему не привело.
Рудник Bre-X у истока Бусанга
| Источник: AP 2020
Пока инвесторы подсчитывали многомиллиардные убытки, Дэвид Уолш купил шикарный особняк на Багамах. Через две недели он обратился в местную полицию из-за нападения неизвестных в масках. Он утверждал, что двое злоумышленников ворвались к нему ночью и потребовали вернуть украденные деньги.
Спустя месяц после переезда на Багамы Уолша нашли мертвым. Официальной причиной смерти сочли разрыв аневризмы головного мозга, однако в заключении судмедэксперта упоминается серьезная черепно-мозговая травма — последствия удара бейсбольной битой или иным тупым предметом.
В 1999-м канадские правоохранительные органы объявили о завершении расследования в отношении Bre-X. С Джона Фельдерхофа — единственного живого фигуранта дела — были сняты все обвинения. Он прожил долгую, счастливую жизнь и умер в октябре 2019 года на Филиппинах. Ему было 79 лет.
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