Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
По его словам, это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем.
Накануне, 28 января, в сети появилось видео госпитализации в Воронеже двоих пациентов с подозрением на коронавирус. На кадрах видно, как двое медицинских работников в костюмах с противоэпидемической защитой на носилках помещают в машину скорой помощи человека в специальном изолирующем модуле. Подход к подъезду, из которого вынесли пациента, перекрыт черно-желтыми лентами.
По состоянию на 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4677 человек. Помимо Китая, больных обнаружили еще более чем в десяти странах.