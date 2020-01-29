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03:39 (мск), источник: РИА Новости

Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ученые из австралийского научного института успешно вырастили новый коронавирус, это обеспечит международные лаборатории важной информацией для борьбы с нынешней вспышкой, сообщается на сайте Института Доэрти в Мельбурне.

Как сообщили в институте, вирус был выращен из образца, взятого у одного из заболевших. Это первый случай выращивания этого типа коронавируса за пределами Китая.

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«Китайские власти опубликовали геномную последовательность нового коронавируса, что важно для диагностики, однако наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности — это будет прорывом для диагностики», — приводятся в сообщении слова главы лаборатории по обнаружении вирусов доктора Джулиана Дрюса.

По его словам, вирус будет использоваться для выявления заболевания в Австралии, его также передадут в лаборатории, которые сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 132 человека, заражены почти 6 тысяч.

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