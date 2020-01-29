Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус

Как сообщили в институте, вирус был выращен из образца, взятого у одного из заболевших. Это первый случай выращивания этого типа коронавируса за пределами Китая.
«Китайские власти опубликовали геномную последовательность нового коронавируса, что важно для диагностики, однако наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности — это будет прорывом для диагностики», — приводятся в сообщении слова главы лаборатории по обнаружении вирусов доктора Джулиана Дрюса.
По его словам, вирус будет использоваться для выявления заболевания в Австралии, его также передадут в лаборатории, которые сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 132 человека, заражены почти 6 тысяч.