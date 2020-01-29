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04:57 (мск), источник: РИА Новости

В Китае оценили масштабы распространения коронавируса

ПЕКИН, 29 янв — РИА Новости. Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002−2003 года, свидетельствуют опубликованные данные китайских властей.

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Согласно опубликованным в среду утром данным государственного комитета Китая по здравоохранению, к настоящему моменту количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5974 человек, из них 1239 человек в тяжелом состоянии, 132 умерли, при этом 103 человека были выписаны из больниц.

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Атипичная пневмония (тяжёлый острый респираторный синдром, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, на территории материкового Китая были зарегистрированы 5327 случаев заражения, погибли 349 человек. Всего в 30 странах заболели почти 8,5 тысячи человек, более 900 погибли.

Следующая вспышка коронавируса — ближневосточного вируса MERS-CoV за несколько лет начиная с 2012 года охватила 2494 человек, из них скончались 858. Большинство больных MERS были в Саудовской Аравии и Южной Корее.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

По сведениям китайских экспертов, вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам. Основными симптомами заболевания являются сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.

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Источник:©Аргументы и факты
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