10:10 (мск), источник: РИА Новости
Британский экоактивист похвалил россиян за традицию моржевания
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия является уникальной страной, где зимнее плавание распространено, а школа
Россия — это единственная страна в мире, где людей не надо
как-тодополнительно привлекать к тому, чтобы плавать в холодной воде. Я говорю серьезно, у вас одни из лучших пловцов в холодной воде в мире. Каждый год проходит чемпионат мира по зимнему плаванию. Половина участников там из России. У вас очень хорошие традиции плавания зимой.
В целом он порекомендовал заниматься зимним плаванием, так как это «зимой дает почувствовать себя живым, дает силы преодолеть жизненные взлеты и падения».
Сам Пью прославился именно тем, что плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась
После этого он приехал в Россию, где встретится со спецпредставителем президента по природоохранной деятельности Сергеем Ивановым и попросит руководство страны поддержать проект создания в Антарктиде охраняемых районов. Экстремал надеется, что, кроме России, еще 24 страны станут первопроходцами в этой затее.