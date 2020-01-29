SS Cotopaxi wreckage discovered https://t.co/LD9xpNRj6o— r3mote (@r3mote) January 29, 2020
12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бермудский треугольник «вернул» 95-летний корабль
Судно долгое время было объектом мистификаций.
Исследователи обнаружили обломки корабля, который загадочно исчез в районе Бермудского треугольника 95 лет назад, сообщает Newsweek.
Американский пароход SS Cotopaxi, загруженный углем, покинул Южную Каролину 29 ноября 1925 года. Но судно вместе с 32 людьми на борту исчезло, прежде чем достигло Гаваны на Кубе. История его исчезновения сыграла важную роль в формировании мифа о Бермудском треугольнике — загадочной зоне возле Бермудских островов, в которой «исчезают» корабли и самолеты.
Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт обратился к британскому историку Гаю Уолтерсу и попросил его просмотреть архивы страховой компании Lloyd's of London, в которых могли содержаться документы, связанные с кораблем. Уолтерс отыскал данные о том, что Cotopaxi посылал сигнал бедствия 1 декабря 1925 года недалеко от Джексонвилля во Флориде. Это помогло значительно сузить круг поиска обломков.
Первые погружения в этом районе, даже с использованием подводного робота, ни к чему не привели. Барнетт связался с Аль Перкинсом, водолазом, который в течение десятилетий изучал затонувшие корабли у побережья Флориды. Перкинс собрал целую коллекцию деталей и небольших обломков, поднятых им с морского дна. Среди них был и клапан, изготовленный в мичиганском городе Экорс — там же, где и Cotopaxi. Не оставалось сомнений, что корабль затонул
Барнетт и его команда продолжили погружения. Параллельно они изучали документы в архивах. Оказалось, что дело об исчезновении Cotopaxi рассматривали в суде.
В итоге Барнетт и его команда обнаружили обломки Cotopaxi в 56 км от побережья города
Анна Лысенко