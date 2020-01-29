Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
18Юбилей Дмитрия Маликова
12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бермудский треугольник «вернул» 95-летний корабль

Судно долгое время было объектом мистификаций.

Исследователи обнаружили обломки корабля, который загадочно исчез в районе Бермудского треугольника 95 лет назад, сообщает Newsweek.

Американский пароход SS Cotopaxi, загруженный углем, покинул Южную Каролину 29 ноября 1925 года. Но судно вместе с 32 людьми на борту исчезло, прежде чем достигло Гаваны на Кубе. История его исчезновения сыграла важную роль в формировании мифа о Бермудском треугольнике — загадочной зоне возле Бермудских островов, в которой «исчезают» корабли и самолеты.

Читайте также
На дне Вислы обнаружили древний корабль

Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт обратился к британскому историку Гаю Уолтерсу и попросил его просмотреть архивы страховой компании Lloyd's of London, в которых могли содержаться документы, связанные с кораблем. Уолтерс отыскал данные о том, что Cotopaxi посылал сигнал бедствия 1 декабря 1925 года недалеко от Джексонвилля во Флориде. Это помогло значительно сузить круг поиска обломков.

Первые погружения в этом районе, даже с использованием подводного робота, ни к чему не привели. Барнетт связался с Аль Перкинсом, водолазом, который в течение десятилетий изучал затонувшие корабли у побережья Флориды. Перкинс собрал целую коллекцию деталей и небольших обломков, поднятых им с морского дна. Среди них был и клапан, изготовленный в мичиганском городе Экорс — там же, где и Cotopaxi. Не оставалось сомнений, что корабль затонул где-то поблизости.

Барнетт и его команда продолжили погружения. Параллельно они изучали документы в архивах. Оказалось, что дело об исчезновении Cotopaxi рассматривали в суде.

На слушаниях родственники исчезнувших моряков называли судно непригодным для плавания в океане, а президент компании Clinchfield Navigation, оператора корабля, сообщил о сильном шторме у побережья Флориды в день, когда Cotopaxi посылал сигнал бедствия. Он же назвал и последние известные координаты парохода.

В итоге Барнетт и его команда обнаружили обломки Cotopaxi в 56 км от побережья города Сент-Огастин во Флориде. Они были занесены песком и почти незаметны. Сейчас команда готовит документальный фильм о своем открытии.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Чемпионке мира стыдно за выступление под нейтральным флагом
Россияне назвали мотивирующую их прибавку к зарплате
Минтруд пояснил снижение размера прожиточного минимума
Легенда об огромных залежах золота обернулась потерей миллиардов
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Марат Хуснуллин уточнил свои слова о «всероссийской реновации»
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 152
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 107
Пост для флуда 90
Вот тут я не понял если честно 82
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Пелагея и Иван Телегин воссоединились ради дочери Пара отпраздновала день рождения Таисии (фото)
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь