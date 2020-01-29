11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стартовал предзаказ умной колонки от Mail.ru Group
Колонка позволит владельцам слушать музыку, звонить друзьям, узнавать последние новости и даже управлять умным домом.
29 января стало известно о запуске предзаказа «Капсулы». Умная колонка «Капсула» будет работать на базе голосового помощника «Маруся», запущенного в июне 2019 года.
При помощи «Капсулы» можно будет слушать композиции, созданные искусственным интеллектом, или включать тематические подборки — в библиотеке их уже более 100.
Кроме того, у колонки будут все навыки голосового ассистента: она сможет рассказать владельцу последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы.
В «Капсуле» предусмотрены инструменты для развития интеллекта и тренировки памяти. Встроенная в колонку «Маруся» будет делиться знаниями в формате игр и викторин и рассказывать интересные факты. В колонке предусмотрены обучающие программы для детей, адаптированные под разные возрастные группы. Например, малышам «Маруся» прочитает сказки, а с ребятами постарше выучит таблицу умножения.
Одно из ключевых направлений развития «Капсулы» — интеграция колонки в системы умного дома. С помощью нее можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали Ростелеком и Redmond.
По словам разработчиков колонки, она непрерывно совершенствуется. Так, нейросети, используемые в голосовом помощнике, обучаются, постоянно анализируя множество диалогов. С каждым разом «Маруся» лучше понимает пользователей и их запросы, а в «Капсуле» еженедельно появляются новые навыки.
Колонка появится на прилавках уже в этом квартале. На данный момент можно оформить предзаказ на официальном сайте.