Кремль не будет вмешиваться в расследование дела Голунова

14:04 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ну, вы знаете, совершенно нет необходимости такой постановки задачи. Следственный комитет делает свою работу. И здесь в данном случае в итоге именно выполняет следственные действия, которые посчитает необходимым, осуществляет дознавание и так далее. Поэтому здесь ведется работа и пока никакого намерения у нас, и возможности, собственно, вмешиваться в эту следственную работу нет», — сказал журналистам господин Песков.
Ранее сегодня, 29 января, СКР сообщил о задержании пятерых полицейских, которые участвовали в задержании Ивана Голунова. По информации «Ъ», по делу проходят шесть, а не пять человек. В материалах дела также идет речь о неких неустановленных лицах, в интересах которых могли действовать полицейские, которые нашли наркотики у журналиста.
Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в попытке сбыть наркотики. Полицейские утверждали, что нашли их при личном обыске и в его квартире. По версии господина Голунова, наркотики ему подбросили. После общественного резонанса все обвинения против журналиста сняли, было уволено несколько сотрудников МВД.
19 декабря того же года президент России Владимир Путин во время